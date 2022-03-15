Норрис приготовился к борьбе с пилотами Haas

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Не по своей вине команда Haas, которая заняла последнее место в Кубке конструкторов прошлого года, была вынуждена опоздать на предсезонные тесты Формулы 1 в Бахрейне. Организаторы чемпионата согласились пойти на встречу команде и компенсировать потерянное время, предоставив возможность для тестов после окончания основных заездов в пятницу и субботу.

В итоге, в пятницу, когда все кроме Haas покинули трассу, Кевин Магнуссен показал лучшее время дня, а в субботу Мик Шумахер установил второе лучшее время круга за три дня тестов.

Считается, что все это легко объяснить тем, что на остывающей вечерней трассе любой болид был бы быстр, но пилот McLaren Ландо Норрис все же допустил, что Haas в этом сезоне не стоит списывать со счетов.

«Похоже на то, что три команды (Red Bull, Ferrari и Mercedes) быстрее остальных, а все другие весьма близки по скорости, – сказал Норрис после тестов. – Этот список «середняков» включает всех, от нас, до Haas.

Даже Haas выглядят очень быстрыми. Это удивительно, учитывая то, как сильно они отставали в прошлом году. Меня впечатляет достигнутый ими прогресс.

Думаю, нам нужно готовиться к борьбе и с ними тоже уже в первой квалификации. Посмотрим в субботу, насколько это правда».