В этот уик-энд в Сан-Паулу проходит третий в нынешнем сезоне Ф1 Гран При со спринтерской гонкой. В пятницу пилоты провели квалификационную сессию, в субботу состоялся 100-километровый заезд, а в воскресенье состоится главная гонка.

Сейчас боссы чемпионата мира готовят финальную версию регламента на будущий сезон – ожидается, что в 2022-м количество спринтерских этапов вырастет до шести, но их формат точно изменится по сравнению с нынешним.

В паддоке есть явное недовольство субботней утренней тренировкой, которая проводится в условиях закрытого парка, не позволяя командам менять настройки машин. Эта сессия не привлекает зрителей и фактически не нужна участникам.

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Также была озвучена идея «отвязать» воскресную расстановку пилотов на решетке от итогов спринта. Эту мысль развил Ландо Норрис из McLaren: он предложил единое решение для обеих проблем.

«Мне бы хотелось добавить к пятничной квалификации еще одну, которая определяла бы расстановку в воскресенье, – объяснил гонщик. – Можно проводить субботним утром сессию, в которой у каждого пилота будет один быстрый круг. Прежде такие уже проводились.

Мне кажется, это было бы очень интересно, в отличие от нынешней второй тренировки. Этот шаг позволит формировать решетки двух гонок немного по-разному. А сам спринт никак не будет влиять на главную гонку».

Ф1 экспериментировала с квалификацией в формате с одним быстрым кругом с 2003 по 2005 годы, но команды и болельщики не оценили этот подход. Уже в 2006-м дебютировал нынешний вариант с тремя сегментами.

Управляющий директор Ф1 Росс Браун заметил: «Нет сомнений, что мы обсуждаем с командами, как сделать уик-энд более увлекательным. Я настроен оптимистично: мы должны увеличить награду за победы в субботу, если говорить об очках.

Кто-то скажет, что реверсивная решетка или похожие идеи добавят зрелищности. Но как по мне, это все-таки слишком. Но определенные моменты вполне можно обсудить».