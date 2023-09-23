Норрис придумал, как отобрать у Макса победу: Пиастри должен его выбить
Британец откровенно признался, что на «Сузуке» у соперников лидера Red Bull нет никаких шансов опередить его по чистой скорости на трассе
Макс Ферстаппен будет второй год подряд стартовать на Гран При Японии с поула. Он опередил в субботней квалификации пару пилотов McLaren с перевесом почти в шесть десятых секунды.
Такой результат голландца не стал сюрпризом – а вот то обстоятельство, что молодой Оскар Пиастри проехал быстрее своего напарника Ландо Норриса, удивил многих. Хотя преимущество дебютанта сезона составило всего 0,035 секунды, важно помнить, что прежде тот вообще никогда не выступал на японской трассе.
Говоря о том, реально ли что-то поделать с Максом в гонке, Норрис невесело пошутил, что преследователям лидера поможет разве что история вроде той, что произошла на старте Гран При Японии 1990 года: тогда Айртон Сенна со второй позиции на решетке вынес в первом повороте обладателя поула Алена Проса (на фото внизу).
«Конечно, мы попробуем [опередить Ферстаппена], – сказал Ландо репортерам. – Но если он останется впереди ко второму повороту, поделать что-то будет уже практически невозможно.
Так что если Оскар захочет после старта исполнить Сенну и сделает это в первом повороте, я буду невероятно рад».
Норрис продолжил: «Разумеется, мы будем пытаться что-то сделать. Думаю, у нас неплохой гоночный темп. Пусть он и не столь хорош, как у Red Bull, но мы постараемся».
Авария после старта: Айртон Сенна, McLaren Honda MP4/5B, Ален Прост, Ferrari 640
Фото: Motorsport Images
Пиастри, который впервые в карьере начнет Гран При с первого ряда, вспомнил недавний этап в Сильверстоуне, где у McLaren тоже были вторая и третья позиция на решетке.
«Там мы постарались сделать максимум возможного, и здесь тоже будем действовать так, – сказал австралиец. – Хотя, конечно, будет непросто.
Думаю, нас ждет завтра сложная гонка – совсем не такая, как в Сильверстоуне. Возможных вариантов тут куда больше».
Британский этап принес Норрису второе место, а сам Пиастри тогда финишировал четвертым.
Оценивая силу тех, кто в этот раз стартует следом за McLaren, Норрис отметил: «Полагаю, мы знаем как свой, так и их темп на длинной дистанции. Mercedes поедет в воскресенье очень сильно. Но мы тоже по ходу всего уик-энда показывали достойный темп с полными баками.
Хочется верить, что гонка будет простой – но на этой трассе так получается редко. Тут работает более ранний пит-стоп, потому я уверен, что событий будет множество».
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