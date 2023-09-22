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Норрис предсказал сражение McLaren и Ferrari за звание второй силы на «Сузуке»

По словам британского гонщика, его команда постарается бросить вызов Скудерии – а вот догнать Red Bull Макса Ферстаппена в этот уик-энд нереально

Джакомо Раули
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс завоевал для Ferrari поулы двух последних этапов, и если в Монце гонка все же осталась за Red Bull, то в Сингапуре испанец поднялся в воскресенье на вершину подиума. 

Когда участники Ф1 начали этап в Японии, обе пятничные тренировки остались за Максом Ферстаппеном, вторую скорость дважды показали гонщики Скудерии, а третьим в обеих сессиях стал Ландо Норрис из McLaren. 

Однако на «Сузуке» из-за большого числа быстрых поворотов обязательно проявит себя фактор износа шин – по мнению британца, это позволит его команде всерьез побороться со Скудерией. 

«Я бы сказал, что в этот уик-энд ключевыми вопросами будут темп на длинной дистанции и износ резины, – рассказал Ландо репортерам Sky Sports. – За счет этого гонка, как мне видится, будет более сложной, чем в Сингапуре. 

Наш гоночный темп выглядит неплохо, вроде бы с ним нет никаких проблем. Но сейчас в пелотоне много сильных команд. Нам еще надо понять, как на длинных сериях работают  самые жесткие шины – и что по этому поводу можно сказать о соперниках».

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Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис, McLaren

Фото: Motorsport Images

Говоря о сложностях Серхио Переса в первый день уик-энда, призер трех этапов нынешнего сезона не придал им значения: «Думаю, тут нет ничего необычного. Такое происходит довольно часто. Red Bull в любом случае будет быстра в квалификации – и особенно сильна в гонке. 

Макс почти наверняка станет сильнейшим в каждый из дней. А вот борьба за вторую позицию обещает быть очень интересной. Мы нацеливаемся на сражение с Ferrari. И если [после пятницы] нам удастся продвинуться еще дальше вперед, это здорово поможет». 

Год назад Норрис завершил Гран При Японии лишь на десятой позиции.

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