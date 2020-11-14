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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Норрис предсказал большую аварию на старте в Турции

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Норрис предсказал большую аварию на старте в Турции
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению британского гонщика, погодные условия и особенности стамбульской трассы повышают риск неприятностей в первом повороте

Формула 1 вернулась в Турцию после девяти лет перерыва. В пятницу всем пилотам сильно мешала нехватка сцепления, а все субботние заезды прошли под дождем. В итоге поул впервые в истории достался Лэнсу Строллу и команде Racing Point, а многие фавориты оказались непривычно низко на решетке. 

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Ход событий навел Лэнса Стролла, которому из-за штрафа предстоит начинать в воскресенье борьбу одним из последних, на мысль о возможности больших неприятностей в первом повороте. 

«Думаю, это сложное и рискованное место, – объяснил он на пресс-конференции. – Там весьма велика вероятность аварии или чего-то такого.

Здесь даже в сухих условиях вывести шины в нужный температурный режим почти настолько же непросто, как под дождем, особенно когда у тебя не состав Soft. И на этот раз на прогревочном круге нам придется охлаждать их. 

Все это, думаю, вызовет еще больше хаоса. Затем всем захочется поскорее въехать в первый поворот, но путь до него – один из самых коротких в сезоне. Не думаю, что все станут непременно нырять на внутренний радиус, так как скорость будет не такой и большой, но очень просто будет совершить ошибку и заблокировать передние колеса. Поскольку они холодные, из-за этого сорвет задок, так что старт должен получиться зрелищным. 

Нам надо попытаться всеми силами избежать такого завала».

Его напарник Карлос Сайнс, которого также ждет старт с восьмого ряда, добавил: «Все осознают, что может принести первый круг. Надеюсь, каждый оставит немного места тем, кто вокруг, так как ошибку может допустить любой гонщик в любой момент, причем совершенно неумышленно. 

Контролировать эти машины на холодной резине очень сложно, все может случиться внезапно».

Прежде в Стамбуле регулярно происходили столкновения в первом повороте. На фото в начале новости – гонка 2006 года, когда различные повреждения на первых метрах получили как минимум шесть машин.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Карлос Сайнс , Ландо Норрис
Автор Александр Кабановский

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