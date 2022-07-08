Норрис предложил Риккардо помощь в работе с машиной

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Даниэль Риккардо всего трижды за десять Гран При нынешнего сезона смог заработать очки и сейчас отстает от своего партнера по McLaren Ландо Норриса почти в четыре раза (58-15).

Уже можно говорить, что во всем пелотоне именно австралийцу оказалось сложнее всего адаптироваться к правилам 2022 года с граунд-эффектом – ни в одной паре гонщиков больше нет столь ощутимого различия.

Норрис объяснил, что он понимает те сложности, с которыми столкнулся его напарник.

«Я тоже чувствую, что наша машина сложна в управлении, потому понимаю его ситуацию, – отметил Ландо на медиа-сессии в Австрии. – Можно вспомнить, что и прежде у нас были некоторые особенности, даже Карлос [Сайнс, выступавший за McLaren] говорил об этом.

Тут требуется особый подход к пилотажу – не тот, который вырабатывается у вас в процессе обучения. Так что необходима адаптация.

Такая картина проявлялась уже прошлом году, когда освоиться было непросто. Скажем, в некоторых поворотах нужно было немного прижимать тормоз, хотя по ощущениям это совершенно не требовалось. А в других поворотах ты должен был действовать прямо противоположным образом.

Это неочевидные действия, приходилось перестраиваться».

Норрис добавил, что ему в такой ситуации чуть проще, так как он уже давно выступает за команду.

«Меня это тоже касается, – объяснил 22-летний гонщик. – Особенно в нынешнем сезоне, когда машина совсем другая. Что-то из прежних характеристик осталось в прошлом, но появились другие. Так что мне тоже нужно менять подход к управлению.

Но я уже четыре года в McLaren, потому знаю машину до последнего винтика. Только в самом начале сезона у меня были сложности – причем даже больше, чем у Даниэля. Так было на первых тестах, мне тоже пришлось адаптироваться.

Потому я понимаю его сложности».

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо добавил, что старается помогать напарнику: «Мы постоянно работаем с телеметрией друг друга. Задаем вопросы. Знаете, далеко не каждый захочет идти к другому с вопросом. Но мы помогаем друг другу, насколько можем.

Очень многое у него выходит здорово, я тоже продолжаю учиться у него и использовать кое-что из его находок в своих настройках

Также я всегда рад ответить на его вопросы, если он хочет знать что-то о машине. При этом понятно, что мои ощущения не такие, как у него. И машиной он тоже управляет немного иначе.

Мне не так важна нестабильность, я больше нагружаю передок, тогда как он предпочитает устойчивую машину, возможно с легкой недостаточной поворачиваемостью.

Понятно, что о таких вещах просто рассуждать, но не каждый захочет делиться тем, как именно он действует. Но мы не видим тут ничего такого и стремимся помогать друг другу, как только можем».