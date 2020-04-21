Норрис позвал на базу McLaren 99-летнего фаната, который собрал $30 млн на борьбу с вирусом

Пилот команды McLaren Ландо Норрис по видеосвязи встретился с 99-летним болельщиком команды. Это ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур. Гонщик пригласил Мура посетить базу команды в Уокинге; тот принял приглашение.

В последние дни Мур стал звездой в Великобритании благодаря кампании по сбору денег на борьбу с коронавирусом. Бывший военный пообещал к своему 100-летию, которое состоится 30 апреля, сделать сто 25-метровых кругов по своему саду с помощью ходунков, если благотворители поддержат его и помогут собрать сумму в тысячу фунтов.

В итоге удалось собрать гораздо больше: на момент написания заметки собрано почти 28 миллионов фунтов. При пересчете в доллары получается сумма больше $30 млн.

Мур – давний поклонник гонок. После войны он сам участвовал в заездах на мотоциклах, а позже стал болеть за McLaren. Интересно, что бывший военный живет в селе Марстон Мортейн, которое расположено в десяти километрах от базы команды Red Bull в Милтон-Кейнсе.