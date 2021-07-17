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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Норрис пожаловался на запретные маневры Алонсо. А Феттель не стал

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Правда, дирекция гонки все равно предупредила Фернандо

Норрис пожаловался на запретные маневры Алонсо. А Феттель не стал

Фернандо Алонсо чрезвычайно успешно стартовал в спринте Гран При Великобритании, поднявшись с 11-го места на пятое. Однако затем темп испанца оказался ниже, чем у его соперников. 

Алонсо быстро догнал Ландо Норрис, который по радио пожаловался на запрещенные правилами смещения испанца на торможении. Это не помогло Алонсо отбиться от Норриса и ехавшего позади Даниэля Риккардо. 

Затем Алонсо оказался впереди Себастьяна Феттеля, которого сумел удержать до финиша. Во время этой обороны Алонсо получил предупреждение от дирекции гонки из-за его маневров на торможении. Но в отличие от Норриса, Феттель жаловаться не стал.

«По-моему, все было нормально, – сказал Себастьян. – Ему не стоило вилять так поздно, я все равно не шел в атаку [в эти моменты]. Так что в его движениях не было необходимости. Не знаю, зачем он это делал».

Феттель считает, что не обогнал Алонсо из-за его преимущества в темпе: «Я застрял позади Фернандо, но он хорошо защищался. Он был быстрее меня в самых важных точках, поэтому мне было трудно удержаться за ним. Я думал, у него будут проблемы с шинами, но их не было».

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