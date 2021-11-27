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Формула 1 Новости

Норрис пожаловался на надоедливых фанатов

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, Редактор

По словам пилота McLaren, некоторые поклонники ведут себя «гадко»

Норрис пожаловался на надоедливых фанатов

На сегодняшний день Ландо Норрис является одним из самых популярных гонщиков Формулы 1. несмотря на то, что он пока не одержал ни одной победы, Норрис по некоторым опросам превосходит по популярности даже лидеров чемпионата Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Во многом популярность молодого британца связана с его умением пользоваться социальными сетями, где у него сотни тысяч подписчиков. Однако, похоже, сам пилот McLaren начал уставать от такого внимания к своей персоне.

«Самое худшее, это внимание к людям, которых заметили вместе со мной за ужином, или которых я сам отметил в посте в инстаграме, – сказал Норрис на вопрос канала ESPN об обратной стороне своей популярности. – К сожалению, есть много не добропорядочных фанатов и просто неприятных людей. Пожалуй, именно с этим связана негативная сторона популярности. С людьми, которые просто не ценят мое личное пространство.

Люди зачем-то проводят какие-то расследования в социальных сетях, пытаются выведать обо мне побольше информации и при этом бывают очень надоедливыми. Честно сказать, все это очень гадко. Я стараюсь смеяться над подобными «детективами», стараюсь находить это забавным, но честно сказать часто это просто раздражает».

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