Норрис потребовал изменить правило, ставшее удачей для Макса

По правилам Формулы 1, в случае остановки гонки красными флагами команды имеют право поменять резину на своих машинах. Это дает преимущество тем пилотам, которые оказались впереди из-за более ранних пит-стопов лидеров и после рестарта сохраняют свои позиции, но уже не должны ехать в боксы для смены шин.

В частности, в Саудовской Аравии Макс Ферстаппен оказался на первом месте при рестарте, так как Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас перед красными авариями успели провести пит-стопы и вернулись на трассу позади голландца. При этом самому Ферстаппену шины сменили во время приостановки гонки, так что на пит-стоп он не поехал.

Среди других «неудачников», кто успел совершить пит-стоп до красных флагов, оказался и Ландо Норрис.

«Пожалуй, самым худшим правилом, которое кто-то придумал, является право менять резину под красными флагами, – заявил Норрис после гонки. – Я уже в прошлом году говорил об этом, когда Пьер Гасли в Монце так получил свежие шины и выиграл гонку.

Поймите меня правильно, я не призываю отнимать у него победу. Но это незаслуженное преимущество, это просто удача, которая достается кому-то совершенно случайно.

Сегодня это правило испортило нам гонку. Ты стараешься изо всех сил, а потом просто все теряешь. Это обидно, так как команда проделала большую работу. Машина отлично себя вела, и только это дурацкое правило нам все испортило.

Если бы Макс выиграл гонку благодаря этому правилу, то, полагаю, Mercedes сильно бы возмущались. Я просто думаю, что это несправедливо, что команды все равно должны совершать пит-стоп после возобновления гонки. Красные флаги не должны приносить удачу».