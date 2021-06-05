Норрис потерял три стартовые позиции из-за красных флагов

Квалификацию Гран При Азербайджана пришлось четырежды останавливать из-за аварий. Еще в первом сегменте. когда красные флаги вывесили в очередной раз, Ландо Норрис находился на длинной финишной прямой бакинской трассы.

Он мчался прямо мимо въезда на пит-лейн – и после короткого совещания по радио с командой не стал заезжать туда, на лишний круг оставшись на трассе.

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В итоге Ландо показал шестую скорость, однако стартовать в воскресенье будет девятым: судьи FIA оштрафовали британца за нарушение правил .

«Норрис был на длинной прямой, когда показали красные флаги, – гласит официальный вердикт. – Одновременно зажглись красные огни на сигнальных панелях и красная лампочка в кокпите.

Гонщик объяснил, что поднял ногу с педали газа, притормозил и собрался въезжать в боксы. Однако он не был полностью уверен в своем решении и спросил команду по радио.

Команда ответила, что надо немедленно заехать на пит-лейн. Однако к тому времени было уже слишком поздно, потому Норрис пересек линию финиша.

Судьи сочли это нарушением регламента красных флагов, за что положен штраф – потеря пяти позиций на старте. Но с учетом того, что у гонщика было совсем мало времени, достаточным наказанием была сочтена перестановка на три позиции».

Кроме того, Ландо присудили три штрафных балла, и теперь у гонщика их стало восемь. Если пилот набирает за 12 календарных месяцев 12 баллов, то его отстраняют от ближайшего Гран При.