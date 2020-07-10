Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии

Пилот McLaren Ландо Норрис получит штраф на стартовой решетке Гран При Штирии. Британский гонщик потеряет три позиции за нарушение, допущенное на первой тренировке.

Во время практики Норрис нарушил режим желтых флагов, обогнав Пьера Гасли. Рассмотрев видеозапись, стюарды убедились, что оповещение о режиме были видны в момент обгона. Норрис также получил два штрафных балла, которые стали для него первыми за последние 12 месяцев.

На прошлом этапе Норрис стал четвертым в квалификации, а стартовал третьим из-за штрафа Льюиса Хэмилтона. В гонке он завоевал первый в карьере подиум, став третьим.