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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

Автор:
, Ответственный редактор

По предварительной оценке McLaren, в квалификационной аварии ее пилота шасси и силовая установка не получили серьезных повреждений

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

Как стало известно Motorsport.com, в McLaren рассчитывают избежать старта с пит-лейна для Ландо Норриса. В субботу гонщик попал в серьезную аварию на мокрой трассе по ходу финала квалификации.

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Окончательное решение будет принять в воскресенье утром, однако после оценки повреждений в команде пришли к выводу, что шасси с элементы силовой установки не требуют замены.

Это значит, что гонщик сможет начать борьбу с решетки, но вместо девятой позиции займет на ней 14-ю из-за штрафа за замену коробки передач – в этом случае последствия аварии не позволили использовать старую. 

Дополнительная информация: Адам Купер

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Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

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Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии
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