Формула 1 / Гран При Бельгии Новость
Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач
Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
По предварительной оценке McLaren, в квалификационной аварии ее пилота шасси и силовая установка не получили серьезных повреждений
Как стало известно Motorsport.com, в McLaren рассчитывают избежать старта с пит-лейна для Ландо Норриса. В субботу гонщик попал в серьезную аварию на мокрой трассе по ходу финала квалификации.
Читайте также:
Окончательное решение будет принять в воскресенье утром, однако после оценки повреждений в команде пришли к выводу, что шасси с элементы силовой установки не требуют замены.
Это значит, что гонщик сможет начать борьбу с решетки, но вместо девятой позиции займет на ней 14-ю из-за штрафа за замену коробки передач – в этом случае последствия аварии не позволили использовать старую.
Дополнительная информация: Адам Купер
Поделились
Комментарии
Загрузить комментарии
Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер