Как стало известно Motorsport.com, в McLaren рассчитывают избежать старта с пит-лейна для Ландо Норриса. В субботу гонщик попал в серьезную аварию на мокрой трассе по ходу финала квалификации.

Читайте также: Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

Окончательное решение будет принять в воскресенье утром, однако после оценки повреждений в команде пришли к выводу, что шасси с элементы силовой установки не требуют замены.

Это значит, что гонщик сможет начать борьбу с решетки, но вместо девятой позиции займет на ней 14-ю из-за штрафа за замену коробки передач – в этом случае последствия аварии не позволили использовать старую.

Дополнительная информация: Адам Купер