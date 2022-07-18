Норрис посоветовал Расселлу стать более серьезным

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После трех сезонов за рулем медленной машины Williams Джордж Расселл стал пилотом чемпионской Mercedes и теперь регулярно сражается за высокие позиции. Он уже трижды поднимался на подиум и занимает пятое место в личном зачете, опережая своего титулованного напарника Льюиса Хэмилтона.

Несмотря на сильные выступления Джорджа, пилот McLaren Ландо Норрис предположил, что тот мог бы добиться еще большего, если бы скорректировал свой подход к работе – и вспомнил, как сам подобным образом адаптировался в McLaren по ходу своего второго сезона с командой.

«Это похожая история, – объяснил Ландо. – Может, небольшое отличие в том, что я сам сделал свой выбор. Вспоминая, каким я был в [дебютном] 2019 году, могу понять, почему мои действия часто вызывали негативную оценку.

Так что я сам сделал выводы. Дело в том, что когда приходишь в Ф1, на тебя сразу оказывается направлено такое количество камер, какого никогда не было в молодежных сериях. И потому ты должен быть уверен, что со своей стороны делаешь все правильно и серьезно».

Раскрывая свою мысль, Норрис объяснил: «Тут вопрос в самом человеке – в том, как он держит прессинг. Ведь та обстановка, что вокруг, неизбежно влияет на каждого из нас. Это не хорошо и не плохо. Просто если у команды сложности, надо понимать, что ты сам сделал все, что мог.

В большой команде возникает ощущение, что твою ошибку сразу увидят все. Потому и в мыслях не хочется допускать ее. Оттого ты невольно становишься более прямолинейным, более правильным. Тебе уже не так хочется шутить и все такое.

Кто-то меняется из-за этого – но лишь потому, что человек постоянно остается на виду»

Также Норрис признал, что и существующий подход позволяет Расселлу добиваться заметных успехов.

«Думаю, он и прежде хорошо показывал себя, а теперь ему приходится соперничать с Льюисом в большой команде. А это значит – больше прессинга, больше нервов, – сказал пилот McLaren. – Но, думаю, он успешно справляется с этим.

Но невероятно стабилен и все такое. Я впечатлен тем, как у него все получается – за исключением, разве что, Сильверстоуне, где он провел свой худший уик-энд».