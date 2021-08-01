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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Норрис посоветовал Боттасу поучиться езде в толпе

Автор:
, главный редактор

Авария в первом повороте Гран При Венгрии прервала рекордную серию британского пилота

Норрис посоветовал Боттасу поучиться езде в толпе

Ландо Норрис стал одним из пострадавших от действий Валттери Боттаса в первом повороте Гран При Венгрии. После удара со стороны финна и последовавшего контакта с Максом Ферстаппеном болид McLaren смог продолжить движение – однако он был слишком сильно поврежден, чтобы британец смог выйти на рестарт гонки.

Сход прервал серию из 15-ти подряд гонок, в которых Норрис финишировал в очковой зоне. Эта серия стала рекордной в истории McLaren – плюс британец до гонки в Будапеште был единственным пилотом Ф1, кто заработал очки во всех гонках сезона.

«Я как следует выложился на старте, т.к. мой старт на мокрой трассе здесь в прошлом году был одним из худших, – рассказал Норрис журналистам после финиша. – Теперь же получилось выполнить один из лучших. Но что толку?

Конечно, тут непросто все сделать правильно. Но мы же не просто так гоняем в Формуле 1, мы все – хорошие пилоты и вроде бы знаем, где тормозить и как искать точку начала торможения. Особенно когда трасса влажная и мы на первом круге. Так что, от лидеров ждешь чего-то большего. Может быть, конечно, они не так часто ездят в толпе, в грязном воздухе – не так часто, как мы. Может быть, им имеет смысл побольше узнать о том, что при этом происходит.

Валттери извинился – но, конечно, это ничего не меняет в плане результата. Но, конечно, он должен быть наказан. Меня недавно [на Гран При Австрии] наказали за то, что Пересу не осталось места и он просто выехал за границы трассы – я же сейчас просто потерял гонку, врезавшись в Макса. Это было гораздо опаснее, чем выехать в гравий».

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