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Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

По мнению Ландо, серебристо-красная раскраска лучше всего подойдет его машине

Александр Кабановский
Автор:
Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею
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McLaren в последний раз выигрывала титул 15 лет назад, когда сильнейшим стал ее пилот Льюис Хэмилтон. За прошедшее время команда прошла сложный путь, сменив нескольких боссов, поставщиков моторов и множество гонщиков. 

В последние годы фирменными цветами ее машин остаются черный и оранжевый – однако Ландо Норрис рассказал, что считает правильным вернуться к ливрее победного сезона-08. 

«Именно эти крутые цвета в свое время привлекли мое внимание к Формуле 1, – объяснил британский гонщик в интервью GQ. – И я много раз просил Зака [Брауна, совладельца компании] вернуться к ним».

Как признался Ландо, пока его попытки не увенчались успехом. 

В сезоне-2023 McLaren ради экономии веса отказалась от части ливреи, оставив неокрашенный карбон. В двух первых Гран При Норрис и его молодой напарник Оскар Пиастри не смогли заработать ни одного очка. 

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