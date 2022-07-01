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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Норрис получил от Риккардо по лицу за нечестную гонку

Инцидент произошел накануне Гран При Великобритании. Соревнования проводились на мячах-прыгунах

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Норрис получил от Риккардо по лицу за нечестную гонку
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Накануне Гран При Великобритании команда McLaren в рамках маркетинговой поддержки устроила для своих пилотов необычное шуточное испытание. Им предложили сразиться в гонке на мячах-прыгунах, с которыми обычно играют дети.

Если на трассе в последние годы Ландо Норрис как правило выглядит быстрее своего напарника Даниэля Риккардо, но на мяче именно австралиец уверенно вышел в лидеры и стал отрываться от напарника.

Оставшись позади, Норрис поднялся на руки, взял мяч в руки и побежал, очевидно нарушая правила. Это позволило ему догнать Риккардо.

Увидев это, австралиец схватил свой мяч и кинул им в сторону Норриса. С предельной точностью резиновый шар угодил прямо с лицо Ландо. Норрис поначалу очевидно опешил, но вскоре пришел в себя и засмеялся. Естественно, австралиец тут же извинился за инцидент перед напарником.

«С ним все в порядке», – написал вскоре после инцидента Риккардо у себя в твиттере. Посмотреть видео удара можно, например, здесь.

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