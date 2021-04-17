Время, показанное Ландо Норрисом в третьем сегменте квалификации Гран При Эмилии-Романьи, сделало бы британца 3-м в итоговом протоколе – если бы судьи не аннулировали круг пилота McLaren за нарушение границ трассы в 9-м повороте.

Многие наблюдатели сочли, что допущенное Норрисом нарушение было не слишком серьезным и в теории могло и не привести к наказанию – однако гонщик, который в итоге остался только 7-м и проиграл квалификацию своему напарнику Даниэлю Риккардо, полностью взял вину на себя.

«Я сильно разочарован, сильно зол на себя, – заявил пилот съемочной группе британского телеканала Sky Sports после завершения квалификации. – До последнего момента день складывался отлично.

Этот уик-энд для нас начался далеко не безоблачно. В самом начале у нас были серьезные проблемы, но мы внесли много изменений в конфигурацию и настройки машины – и эти изменения сработали. Команда проделала отличную работу – в частности, мы теперь еще лучше знаем, как машина работает и какие условия, какие настройки ей лучше всего подходят. Как сделать так, чтобы она ожила и полетела.

И в квалификации она на самом деле полетела. И в том числе из-за этого я никак не должен был ошибаться не решающем круге. Все вместе мы отлично поработали сегодня – а вот я сам по себе не справился».