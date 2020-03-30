Норрис подстрижется налысо из-за коронавируса
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Британский пилот пообещал фанатам, что сделает это, если соберет на благотворительность более 10 тысяч долларов. Собрать нужную сумму удалось
Гонщик McLaren Ландо Норрис по время трансляции на сервисе Twitch стал собирать донаты на борьбу с новым коронавирусом. Когда сумма перевалила за 2 тысячи долларов, британец пообещал, что сбреет все волосы на голове, если ему пожертвуют еще 10 тысяч. Вскоре нужная сумма была набрана.
«Спасибо всем моим зрителям, что прислали более 12 тысяч долларов на мой стрим и на борьбу с COVID-19. Теперь я должен состричь все волосы», – написал Норрис в инстаграме. Позже он опубликовал пост о том, как заказывает себе машинку для стрижки волос.
На пост ответил напарник Норриса по команде Карлос Сайнс.
«О, пацан! Я тоже готов так сделать», – пообещал испанец.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Автор
|Сергей Иванов
Норрис подстрижется налысо из-за коронавируса
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11 июн. - 14 июн.
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