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Формула 1 / Новость

Норрис поделил пелотон Формулы 1 на три части

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Норрис поделил пелотон Формулы 1 на три части
Автор:
, редактор
12 мар. 2020 г., 06:09

Прошлогодний дебютант не ждет от McLaren лидерства в середине пелотона.

Пилот McLaren Ландо Норрис полагает, что в 2020 году пелотон Формулы 1 вновь поделится на три части. Только теперь вместо отстающей Williams будет Racing Point, оторвавшаяся от других середняков.

«Думаю, у нас по-прежнему есть три топ-команды, за ними Racing Point, а потом все остальные, достаточно близко друг к другу, – сказал Норрис. – Кажется, Williams теперь гораздо ближе. Они будут участвовать в борьбе, нам нужно иметь их в виду. Придется учитывать их в стратегии, думать о них при выборе времени пит-стопа, теперь мы боремся и с ними тоже. Обогнать их будет не так просто. Нужно держать в уме, что появился еще один соперник. В остальном, разницы с прошлым годом не так много».

Новая машина Racing Point сделана по образцу прошлогоднего болида Mercedes, что сулит ей успех в новом чемпионате. Но Норрис не уверен в том, каким будет отрыв этой команды от ближайших соперников: «Не знаю, трудно сказать. С самого старта предсезонных тестов они были очень боеспособными. Их машина будет хорошо ехать везде, думаю, они сильно начнут все этапы. Трудно сказать, насколько явно они показали, на что способны, сдерживали ли себя. Они или будут далеко впереди, или в борьбе с нами, или во главе этой борьбы. В сравнении с прошлым годом они сделали большой шаг вперед. Понятно, почему».

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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