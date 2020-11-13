Норрис: Победы Хэмилтона делают Ф1 скучной

Макс Ферстаппен ранее заявил, что 90% пилотов Формулы 1 могли бы выигрывать гонки и чемпионаты за рулем болида Mercedes. Однако Ландо Норрис не уверен, что получив ту же технику, что у Льюиса Хэмилтона, смог бы превзойти шестикратного чемпиона.

«Все знают, что Льюис – один из лучших пилотов в истории, – цитирует Норриса Auto Motor und Sport. – И все завидуют его положению и числу выигранных гонок. Я тоже хотел бы быть на его месте.

Знаю, некоторые говорят, что точно могли бы его победить. Но я не настолько самоуверен».

В то же время, Норрис согласен с тем, что постоянные победы Хэмилтона портят Формулу 1: «Это делает Ф1 скучной, шоу страдает... Если мы хотим перемен, нам надо, чтобы четыре-пять машин сражались за лидерство».