Норрис: Победы Хэмилтона делают Ф1 скучной
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Ландо не уверен, что победил бы Льюиса, но устал от отсутствия борьбы в Ф1
Макс Ферстаппен ранее заявил, что 90% пилотов Формулы 1 могли бы выигрывать гонки и чемпионаты за рулем болида Mercedes. Однако Ландо Норрис не уверен, что получив ту же технику, что у Льюиса Хэмилтона, смог бы превзойти шестикратного чемпиона.
«Все знают, что Льюис – один из лучших пилотов в истории, – цитирует Норриса Auto Motor und Sport. – И все завидуют его положению и числу выигранных гонок. Я тоже хотел бы быть на его месте.
Знаю, некоторые говорят, что точно могли бы его победить. Но я не настолько самоуверен».
В то же время, Норрис согласен с тем, что постоянные победы Хэмилтона портят Формулу 1: «Это делает Ф1 скучной, шоу страдает... Если мы хотим перемен, нам надо, чтобы четыре-пять машин сражались за лидерство».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Ландо Норрис
|Автор
|Иван Матушкин
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Норрис: Победы Хэмилтона делают Ф1 скучной
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