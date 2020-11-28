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Формула 1 / Новость

Норрис: По скорости мы даже не четвертые

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Норрис: По скорости мы даже не четвертые
Автор:
, Редактор

Пилот McLaren объяснил успехи команды отсутствием ошибок, а не скоростью болидов

Накануне Гран При Бахрейна команда McLaren занимает в Кубке конструкторов четвертую строчку, отставая от Racing Point всего на пять очков. При этом за четвертое место также борются Renault и Ferrari.

Перед гонкой пилот McLaren Ландо Норрис признался, что он не считает свою машину достойной даже четвертого места.

«В последних гонках нам удалось добиться успеха и отвоевать позиции в Кубке конструкторов, – сказал Норрис изданию RaceFans. – Но поверьте, это было не легко.

Полагаю, в этом сезоне болиды Racing Point быстрее. Это нужно признать. У них просто были сложности, пришлось менять пилота на Нико Хюлькенберга, которому приходилось сходу вкатываться. Мы же с напарником не пропустили ни одной гонки, и все равно они остаются впереди.

Так что у нас не третья машина по скорости, мы отстаем. Думаю, мы даже не четвертые. Просто нам повезло использовать все шансы по ходу сезона и не повторять чужих ошибок. Так что продолжим в том же духе и постараемся добиться максимума в оставшихся гонках».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Автор Сергей Иванов

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