Норрис переедет жить в Монако

Ландо Норрис рассказал, что собирается этой зимой перебраться в Монако, считая этот шаг полезным как с карьерной, так и с финансовой точек зрения.

Прежде гонщик говорил, что считает важным жить поблизости от базы своей команды McLaren, пусть даже теряя из-за этого в деньгах. Однако он пересмотрел эту позицию после недавнего продления контракта.

«Так поступают сейчас многие гонщики, – объяснил он. – Если посмотреть, как быстро в наши дни все может покатиться под гору, мне важно думать о своем будущем».

Сейчас в Монако живут многие участники чемпионата, включая Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена, Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо. Шарль Леклер по рождению является гражданином княжества.

По словам Норриса, он уже достиг той стадии карьеры, когда нет необходимости постоянно находиться поблизости от базы.

«Изначально для меня и моей карьеры было очень важно иметь возможность приезжать в McLaren в любой момент, когда я захочу, – объяснил 22-летний пилот. – Если у меня получался плохой уик-энд, я в любой момент имел возможность проверить что-то на симуляторе, обсудить с инженерами и так далее. Я люблю Англию. Пожалуй, это до сих пор мое любимое место.

Там моя семья, мои друзья. Я уже много раз говорил, что для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю – это приоритетный фактор. Потому решение было непростым. Это не тот случай, когда мечтаешь о чем-то много лет.

Я просто чувствовал, что сейчас подходящий момент, чтобы решиться на переезд. Я по-прежнему смогу видеться с друзьями, а моя семья тоже собирается переезжать.

Так что многое останется по-прежнему. Я просто буду находиться в другом месте. Может быть, не получится так много играть в гольф, это обиднее всего. Но там тоже есть пара мест по соседству, где я смогу заниматься этим.

Да, решение было непростым. Но жизнь не стоит на месте, так что теперь придется многое поменять».

Норрис признал, что готов к критике в свой адрес от тех, кто считает важным для спортсменов платить налоги в родной стране.

«Я понимаю, что критика возможна, – согласился Ландо. – Но люди готовы на многое в жизни ради денег. Это еще один тому пример».

Он добавил: «Но я в любом случае смогу продолжать свои стримы на Твиче, мои отношения с фанатами вообще не изменятся. Макс [Ферстаппен] часто стримит, так что тут перемен не будет.

Вообще, мне кажется, что каждодневная жизнь останется прежней. Количество дней в McLaren и тому подобные вещи. Возможно, придется бывать на базе даже чаще из-за всех этих новых правил».