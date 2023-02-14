Норрис ответил, как долго готов ждать от McLaren быстрой машины

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В последнее время в паддоке Формулы 1 заговорили о том, что Ландо Норрис является едва ли не самым ценным активом для тех, кто хочет усилить свою команду. Кто-то прочит британца в лидеры Audi, другие называют его главным кандидатом на замену Льюису Хэмилтону в Mercedes, когда тот завершит карьеру.

Норрису сейчас 23 года, он провел уже четыре полных сезона в McLaren и не раз поднимался на подиум, но пока не одержал ни одной победы. Чемпионат-2022 оказался для пилота непростым, так как команда не смогла построить достаточно быстрый автомобиль по новому регламенту.

При этом год назад пилот и McLaren продлили контракт до конца 2025 года – по слухам, на весьма солидную сумму.

На недавней презентации новой модели MCL60 Ландо спросили, не устал ли он ждать быструю машину.

«Знаете, временами это по-настоящему сложно, – признался пилот. – Я люблю соперничество и хочу побеждать. И не стану скрывать, порой в голову лезут мысли о том, как можно попробовать добиться этого побыстрее.

Но в то же время, я очень доволен своей нынешней ситуацией. Я уверен в команде, а для меня это важнее всего. Моя уверенность, в свою очередь, передается им».

Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing, Андреа Стелла, руководитель McLaren, гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри Фото: McLaren

Этим летом McLaren должна запустить в работу свою новую аэродинамическую трубу. Однако это произойдет во второй половине года, уже после начала работ над машиной сезона-2024.

Норрис рассказал, что готов потерпеть еще немного, пока в McLaren смогут построить по-настоящему быструю машину.

«Это долгая дорога, – объяснил британец. – Посмотрим, каким окажется прогресс в этом сезоне, как мы будем выглядеть под конец чемпионата, когда труба уже заработает и даст нам первые идеи.

Я хочу верить, что настоящие изменения мы сможем увидеть в 24-м и 25-м. Кажется, что это еще нескоро, нужно ждать как минимум целый год. Но начнется все уже в нынешнем сезоне.

Прошедший чемпионат очень расстроил меня, смена правил давала шанс совершить большой прыжок вперед. Но этого не случилось.

Я не утратил веру в команду и рад продолжать наше совместное приключение к победам в гонках и титулам. Я достаточно терпелив, чтобы подождать еще несколько лет. Мне все-таки кажется, что впереди у меня еще много сезонов, так что два [без быстрой машины] погоды не сделают.

Потенциально 2025-й должен стать годом, когда мы уже сможем биться всерьез».