Норрис отказал Риккардо в сочувствии

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Команда из Уокинга крайне невыразительно начала сезон, однако затем Лендо Норрису удалось ощутимо прибавить в результатах, подняться на подиум в Имоле и по итогам первой половины сезона уверенно обосноваться на седьмой строчке в личном зачете, став лучшим в средней группе пелотона.

У другого пилота McLaren Даниэля Риккардо адаптация к регламенту 2022 года вышла куда менее быстрой и успешной. Австралиец регулярно испытывал сложности, которые в итоге привели к тому, что контракт с ним предпочли расторгнуть досрочно.

Норрис по мере сил старался помогать напарнику, но перед стартом уик-энда в Спа на вопрос о том, сочувствует ли он тому, дал неожиданно жесткий ответ.

«Мне не очень хочется признаваться в этом, но нет, – сказал британец. – Думаю, эти слова не очень понравятся людям. Все это довольно жестко, ведь я сам не знаю, не обернется ли ситуация в будущем против меня самого. С этими машинами или в другой команде.

Я не хотел бы в будущем противоречить сам себе. Но сейчас мне важно сконцентрироваться на своем пилотаже, на своей работе. Помогать кому-то еще – это не моя работа. Я не тренер, я здесь не за этим. Мне нужно выступать как можно лучше.

Я бы не хотел, чтобы от меня стали ждать еще и таких действий [по помощи другим]. Это может привести к тому, что я стану выступать не на максимуму, и моя карьера сама собой подойдет к концу. Так что я занят собой. Каждый пилот должен самостоятельно адаптироваться к ситуации. Мне это, вроде как, удалось».

Норрис добавил, что машина MCL36 действительно ставит перед гонщиками непростые задачи.

«Это не тот случай, когда вы садитесь за руль и сразу едете быстро, – объяснил он. – В начале года Даниэль превосходил меня, в том числе на зимних тестах. Мне казалось, что он смог органично перестроиться и управлять так, как ему комфортно.

Если вспоминать три последних сезона, мне пришлось серьезно менять подход к управлению. Я адаптировался, и он тоже. И мне не кажется, что стоит сочувствовать кому-то просто потому, что ему не удалось хорошо справиться со своей работой».

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