Норрис отбыл карантин в Дубае
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Скоро гонщик McLaren сможет вернуться домой
Ландо Норрис из McLaren стал одним из пяти действующих пилотов Формулы 1, которые переболели коронавирусом. У британца болезнь обнаружили, когда он находился в Дубае, и там же ему пришлось отбывать карантин.
Норрис провел в изоляции 14 дней и вылечился от всех симптомов вируса. В ближайшее время ему предстоит сдать новый тест, и если тот окажется отрицательным, гонщик сможем вернуться в Великобританию.
По правилам, на родине Норрису вновь придется уйти на самоизоляцию, однако ему позволят посещать базу McLaren в Уокинге для выполнения работы, которую нельзя сделать удаленно, сообщает RaceFans.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Команды
|McLaren
|Автор
|Иван Матушкин
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Норрис отбыл карантин в Дубае
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