Норрис отбыл карантин в Дубае

Ландо Норрис из McLaren стал одним из пяти действующих пилотов Формулы 1, которые переболели коронавирусом. У британца болезнь обнаружили, когда он находился в Дубае, и там же ему пришлось отбывать карантин.

Норрис провел в изоляции 14 дней и вылечился от всех симптомов вируса. В ближайшее время ему предстоит сдать новый тест, и если тот окажется отрицательным, гонщик сможем вернуться в Великобританию.

По правилам, на родине Норрису вновь придется уйти на самоизоляцию, однако ему позволят посещать базу McLaren в Уокинге для выполнения работы, которую нельзя сделать удаленно, сообщает RaceFans.