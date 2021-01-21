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Норрис отбыл карантин в Дубае

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Норрис отбыл карантин в Дубае
Автор:
, редактор

Скоро гонщик McLaren сможет вернуться домой

Ландо Норрис из McLaren стал одним из пяти действующих пилотов Формулы 1, которые переболели коронавирусом. У британца болезнь обнаружили, когда он находился в Дубае, и там же ему пришлось отбывать карантин. 

Норрис провел в изоляции 14 дней и вылечился от всех симптомов вируса. В ближайшее время ему предстоит сдать новый тест, и если тот окажется отрицательным, гонщик сможем вернуться в Великобританию.

По правилам, на родине Норрису вновь придется уйти на самоизоляцию, однако ему позволят посещать базу McLaren в Уокинге для выполнения работы, которую нельзя сделать удаленно, сообщает RaceFans.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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