Норрис: От новых машин выиграли зрители, а не пилоты

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С 2022 года в Формуле 1 изменился технический регламент, благодаря чему аэродинамические концепции болидов стали принципиально иными. Целью реформы было сделать так, чтобы автомобили стало проще преследовать, а значит и обгонять.

Первые же гонки показали, что своей цели организаторы достигли. Однако пилот McLaren Ландо Норрис заметил и обратную сторону нововведений: теперь стало сложнее обороняться даже если в целом гонщик впереди быстрее.

«В чем-то новые машины стали лучше, в чем-то – хуже, – сказал Норрис в подкасте F1 Nation. – Например, стало очень сложно сбрасывать с хвоста парня, которого ты только что обогнал. Я знаю, зрителям такое нравится, но неприятно знать, что обогнав соперника спустя круг он с легкостью контратакует.

Собственно, эти перемены в техническом регламенте были сделаны для того, чтобы борьба на трассе стала более зрелищной. И правда, стало веселее, нем теперь не приходится всю гонку ехать друг за другом, выставившись в порядке того, кто быстрее. Теперь стало больше пространства для борьбы, и ты всегда можешь рассчитывать на обгон».