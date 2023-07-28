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Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем

Гонщик рассказал, что серьезно повредил машину еще в самом начале пятничной сессии, что и сказалось на его итоговом результате

Филип Клерен
Автор:
Ландо Норрис, McLaren MCL60

Еще в первом квалификационном сегменте Гран При Бельгии, когда трасса была мокрой, Ландо Норрис выскочил на гравий в быстром повороте Ставело. Вскоре инженер сказал ему по радио, что машину придется проверить, так как есть подозрения в повреждении переднего крыла. 

Как оказалось, все намного хуже: после инспекции в гараже выяснилось, что на MCL60 пострадали элементы под днищем, которые необходимы для реализации граунд-эффекта. Так как заменить днище за короткое время невозможно, Норрис продолжил сессию с прежним – что сказалось на его результате. 

«Я выехал с трассы и полностью уничтожил днище, – рассказал британец в эфире Sky F1. – Потому рад, что вообще смог дойти до финала, а там уступил Оскару [Пиастри] всего пару десятых.  

Думаю, он очень хорошо справился, особенно на втором секторе. А на прямых мы в целом смотримся не очень здорово. 

Но в целом могу сказать, что я доволен. Все могло закончиться куда хуже. Я вообще мог остаться в первом сегменте. Так что не стану жаловаться на седьмой результат».

Ландо всего во второй раз со старта нынешнего чемпионата уступил молодому партнеру по команде. Говоря про днище, он отметил, что его повреждения не помешают в дальнейшем по ходу уик-энда, так как команда вправе поставить новую деталь в режиме закрытого парка.

«Его можно заменить, – сказал Норрис. – Мы пробовали что-то починить [по ходу квалификации], используя клейкую ленту, но это не помогло. Парни сделали все, что было в их силах. Но повреждения были слишком серьезными, чтобы претендовать сегодня на что-то большее.   

Так что, думаю, если бы я не ошибся, и машина осталась целой, результат мог получиться получше. Впрочем, мы и так уступили не очень много, так что я доволен». 

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Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Говоря о том, на что можно рассчитывать в гонке, стартующий пятым Пиастри был осторожен в оценках. 

«Похоже, в этот раз прибавила Ferrari, – объяснил австралийский дебютант сезона. – Так что за второе место сражаются уже не две команды [Mercedes и McLaren], а уже три или даже четыре.  

Впереди еще спринт со своей квалификацией, но, думаю, мы можем быть уверены в своих силах. У нас хорошая и быстрая машина».

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