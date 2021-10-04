Сейчас конструкторские штабы всех команд Ф1 направили все свои силы на создание совершенно новых шасси по регламенту 2022 года. Если двигатели в следующем сезоне останутся практически такими же, как сейчас, то аэродинамика машин станет совершенно иной.

Физически машины будут готовы только к предсезонным тестам в феврале-марте будущего года, но познакомиться с особенностями их поведения гонщики могут уже сейчас с помощью симуляторов. О таком опыте Motorsport.con рассказал Ландо Норрис.

«С точки зрения пилотирования новые машины совсем другие, – признался британец во время презентации собственных картов LN Racing Kart в итальянской Адрии. – Управлять ими надо иначе, и в пилотировании они не столь приятны, как машины этого сезона.

Но, надеюсь, в других командах ситуация точно такая же. И пока нет повода говорить, что ситуация ужасная или потрясающая. Надо просто выполнить работу как можно лучше, и тогда, хочется верить, мы начнем тесты с хорошей машиной».

По словам пилота McLaren, его команда пока находится только на стадии проектирования. Новые детали только разрабатываются, а до их изготовления пока еще не дошло.

«Я пока видел только макет в Сильверстоуне, – объяснил он. – То, что у нас на базе, это еще даже не машина. Это просто чертежи и бумаги.

Думаю, в ближайшие месяцы мы едва ли увидим что-то большее. При этом сами чертежи меняются каждую неделю, появляется что-то новое. Это понятно, так как деталей очень много.

Но у нас выходит, что с каждой неделей машина становится все быстрее».

Презентация прототипа машины 2022 года в Сильверстоуне – детали задней части Фото: Марк Саттон / Motorsport Images