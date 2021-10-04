Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось
По словам британца, управлять автомобилем следующего сезона далеко не столь приятно, как нынешним
Сейчас конструкторские штабы всех команд Ф1 направили все свои силы на создание совершенно новых шасси по регламенту 2022 года. Если двигатели в следующем сезоне останутся практически такими же, как сейчас, то аэродинамика машин станет совершенно иной.
Читайте также:
Физически машины будут готовы только к предсезонным тестам в феврале-марте будущего года, но познакомиться с особенностями их поведения гонщики могут уже сейчас с помощью симуляторов. О таком опыте Motorsport.con рассказал Ландо Норрис.
«С точки зрения пилотирования новые машины совсем другие, – признался британец во время презентации собственных картов LN Racing Kart в итальянской Адрии. – Управлять ими надо иначе, и в пилотировании они не столь приятны, как машины этого сезона.
Но, надеюсь, в других командах ситуация точно такая же. И пока нет повода говорить, что ситуация ужасная или потрясающая. Надо просто выполнить работу как можно лучше, и тогда, хочется верить, мы начнем тесты с хорошей машиной».
По словам пилота McLaren, его команда пока находится только на стадии проектирования. Новые детали только разрабатываются, а до их изготовления пока еще не дошло.
«Я пока видел только макет в Сильверстоуне, – объяснил он. – То, что у нас на базе, это еще даже не машина. Это просто чертежи и бумаги.
Думаю, в ближайшие месяцы мы едва ли увидим что-то большее. При этом сами чертежи меняются каждую неделю, появляется что-то новое. Это понятно, так как деталей очень много.
Но у нас выходит, что с каждой неделей машина становится все быстрее».
Читайте также:
Презентация прототипа машины 2022 года в Сильверстоуне – детали задней части
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Предыдущая новость
Стюарт: В мое время Ферстаппен бы не выжил
Следующая новость
В Aston Martin задумались о молодежной программе