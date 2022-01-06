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Формула 1 Новости

Норрис оправдывает переезд в Монако: Сделал как все

Автор:
, главный редактор

По словам пилота McLaren, смена места жительства должна принести ему заметную пользу в долгосрочной перспективе

Норрис оправдывает переезд в Монако: Сделал как все

Недавняя новость о переезде Ландо Норриса из родной Великобритании в Монако вызвала немало скептических ремарок в прессе и соцсетях. Не секрет, что многие пилоты (и другие высокооплачиваемые спортсмены) становятся т.н. резидентами княжества с целью снизить налоговые платежи. И это традиционно используется публикой как основание для упреков в нехватке патриотизма.

На днях гонщик McLaren достаточно подробно высказался о смене места жительства – впрочем, причины своего решения он сформулировал лишь в общих словах.

«Не могу сказать, что я долго обдумывал этот шаг, – цитирует Норриса британский сайт Formula News. – В последние два года я был более чем счастлив жить там, где я жил. Для моего будущего в эти годы было важно находиться неподалеку от базы McLaren и иметь возможность оперативно до нее добраться. Но сейчас, с точки зрения моего будущего, лучше перебраться в Монако.

Причины случившегося очевидны – и я уже не раз их озвучивал. В перспективе двадцати, тридцати или даже сорока лет это решение может оказаться очень важным для всей моей жизни. Думаю, что любой человек, оказавшийся в моем положении, наверняка поступил бы схожим образом».

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