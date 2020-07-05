Норрис объяснил, зачем поставил лучший круг в Гран При Австрии
В самом конце гонки быстрейшее время на круге продемонстрировал Ландо Норрис. Оказалось, британец сделал это намеренно
По итогам гонки Формулы 1 в Шпильберге бонусное очко за лучший круг получил Ландо Норрис. Пилот McLaren стал третьим благодаря штрафу Льюиса Хэмилтона. Норрис пересек финишную черту четвертым: Ландо отстал от действующего чемпиона мира на 4,8 секунды.
Но к результату Хэмилтона прибавили 5 секунд – Льюиса оштрафовали за то, что он отправил в разворот Алекса Элбона. Информация об этом появилась достаточно поздно. Как выяснилось, команда McLaren успела сообщить Норрису о наказании его соперника. Именно это мотивировало Ландо ускориться: в итоговом протоколе британца классифицировали в 0,2 секунды впереди Хэмилтона.
«Пока я боролся с Пересом, я знал только про его штраф, но не про Льюиса. А потом мне сказали прибавить, – заявил Норрис сразу после финиша Гран При Австрии. – У меня нет слов. Несколько раз по ходу гонки я думал, что все плохо. За несколько кругов до финиша меня почти прошел Карлос. Был инцидент с Пересом. Но в итоге я на подиуме».
Третье место в Гран При Австрии стало лучшим результатом Норриса за всю его карьеру в Формуле 1. Motorsport.com вел онлайн-трансляцию этой гонки.
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