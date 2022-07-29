Норрис объяснил темп McLaren в Венгрии особым режимом мотора

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Пилоты McLaren стали героями первого дня уик-энда на «Хунгароринге». Ландо Норрис уступил по скорости в тренировках только Шарлю Леклеру из Ferrari, Даниэль Риккардо стал пятым.

Однако оказалось, что у такой сильной формы есть простое объяснение: Норрис рассказал, что команда заранее перевела двигатели своих машин в режим, близкий к квалификационному – обычно это делают только в субботней тренировке.

В эфире Sky Sports Ландо спросили, рассчитывает ли он побороться за поул. «Нет, – ответил пилот. – Да, у нас хорошие ощущения, а машина быстра. Похоже, она неплохо подходит характеристикам трассы.

Но во второй тренировке мы как правило чуточку быстрее, чем в дальнейшем. Мы добавляем мотору чуть больше [мощности], чем соперники – это позволяет лучше подготовиться к квалификации. Именно так мы действовали сегодня.

Но мы понимаем, то все остальные – прежде всего, Ferrari, Red Bull и Mercedes – завтра сделают более серьезный шаг вперед».

Норрис добавил: «И все же, у нас хорошие ощущения. Думаю, можно сказать, что машина позволяет бороться за хорошие позиции. Полагаю, мы чуть впереди по сравнению с тем, где были во Франции [где Ландо стартовал пятым и финишировал восьмым].

Но все же я не жду, что нам удастся поспорить за поул или что-то такое. Я просто рассчитываю выступить лучше, чем в Ле-Кастелле».

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images