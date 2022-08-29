Норрис объяснил причины неудачи McLaren в Бельгии

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Ландо Норрис оказался в числе гонщиков, которым в Спа пришлось стартовать из конца решетки. Однако в отличие от победившего Макса Ферстаппена, и заработавших очки Шарля Леклера с Эстебаном Оконом, британец финишировал лишь на 12-й позиции, его напарник Даниэль Риккардо и вовсе остался 15-м.

Говоря о том, почему McLaren смотрелась в этот раз столь невыразительно, Норрис отметил, что до субботы дела у команды шли неплохо, однако к гонке картина стала иной.

«Думаю, мы сами уже поняли, почему в этот раз выглядели в гонке гораздо хуже, чем на предыдущих этапах, – рассказал он на воскресной медиа-сессии. –Кроме того, на трассе я просто застрял за Aston [Лэнса Стролла] и Williams [Алекса Элбона].

Темп Aston сегодня был выше, чем у нас, а Williams ехала на прямых очень быстро. Я оказался в "поезде DRS" и ничего не мог поделать».

Риккардо, который занимал на решетке седьмое место, был вынужден использовать в воскресенье переднее крыло иной спецификации – то, что стояло на машине до этого, оказалось повреждено.

«Мы просто были недостаточно быстры на прямых, – сказал он. – Нам пришлось поставить другое крыло, так как с гоночной спецификацией возникли проблемы.

Так что я заранее знал, что скорости не будет из-за повышенного лобового сопротивления. Впрочем, полагаю, не у меня одного возникли сложности с обгонами. На втором секторе машина позволяла ехать быстро, но на первом и третьем даже с DRS ничего не получалось. Это была долгая и печальная гонка».

После Гран При Бельгии McLaren удержалась на пятой строчке Кубка конструкторов, но теперь уступает соперникам из Alpine 20 очков.

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