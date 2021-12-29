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Формула 1 Новости

Норрис объяснил, почему он высказался о психических проблемах

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Ландо старается помочь болельщикам справиться с ментальными трудностями

Норрис объяснил, почему он высказался о психических проблемах

В 2021 году гонщик McLaren Ландо Норрис рассказывал, что во время своего дебютного сезона в Ф1 – а конкретно, после плохих уик-эндов – он часто чувствовал себя подавленным. Норрис надеется, что его решение поделиться проблемами ментального здоровья может побудить людей сделать то же самое.

«Я очень рад видеть, что все больше людей высказываются об этом и понимают, что это принесет им только пользу, – цитирует Норриса RacingNews365. – Так что, не думаю, что в этом есть что-то негативное. Такие разговоры помогут тем, кто испытывает трудности.

Я начал получать сообщения благодарности за то, что после моих слов люди начали чувствовать себя гораздо лучше. Видеть, как сильно ты можешь помочь другим, – это удивительно. Чем дольше я наблюдал за этим, тем больше осознавал влияние, которое я могу оказывать здесь, в Ф1. И поэтому я подумал: стоит высказываться об этом публично, чтобы попытаться помочь как можно большему количеству людей».

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