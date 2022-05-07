Норрис объяснил хороший темп Mercedes в Майами

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По ходу четырех первых Гран При пилоты Mercedes ни в квалификациях, ни в гонках не имели возможности соперничать с Ferrari и Red Bull – в лучшие дни отставание составляло полсекунды, а про худшие в Брэкли предпочитают не вспоминать.

Однако стоило Формуле 1 приехать на трассу у стадиона «Хард Рок» в Майами, как картина радикально изменилась. Три команды оказались практически равны по темпу в пятничных тренировках, при этом протокол возглавил гонщик Mercedes Джордж Расселл.

Пока не ясно, сможет ли Mercedes сохранить тот же темп в субботу и воскресенье, но Ландо Норрис из McLaren объяснил, почему не удивлен силой команды в Майами.

«Для меня такая картина совсем не стала сюрпризом, – сказал британец на пятничной медиа-сессии. – Они уже финишировали третьим и четвертым в Бахрейне. И весь сезон смотрятся очень сильно. Просто им мешает "козление", потому все ждут от них невыразительных выступлений.

Но в медленных поворотах их машина едва ли не лучше всех. Так было с самого начала. Может быть, никто просто не анализирует столь внимательно данные GPS, потому не в курсе. Но я вообще не удивлен. И чтобы в этот раз попробовать переиграть их, нам придется работать изо всех сил».

Трасса в Майами включает 19 поворотов, но в подавляющем большинстве они медленные. Лишь четыре-пять можно отнести к быстрыми или среднескоростными.

Оценивая ход уик-энда для самой McLaren, Норрис добавил: «Мы здорово продвинулись ко второй тренировке, но пока все же не там, где хотим быть. Mercedes довольно далеко впереди. Нам лучше всего сравнивать себя именно с ними, ведь мотор у наших машин одинаковый.

Пока что мы двигались в верном направлении – и важно продолжать эту работу».

Норрис завершил первый день Гран При Майами с шестым результатом, его напарник Даниэль Риккардо остался 12-м.