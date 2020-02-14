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Формула 1 / Новость

Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м

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Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м
Автор:
, редактор
14 февр. 2020 г., 12:40

Прошлогодний дебютант не увидел проблемы в том, как сильно отстал от напарника в турнирной таблице

Ландо Норрис завершил дебютный сезон в Формуле 1 на 11-м месте в чемпионате. Он набрал почти в два раза меньше очков, чем его партнер по команде McLaren Карлос Сайнс – 49 против 96. По итогам года испанец занял шестую позицию в общем зачете. 

Теперь Норрис признался, что значительная часть его отставания от партнера по команде была вызвана внешними причинами, а потому переживать из-за этого не стоит.

«У нас обоих были неудачные гонки и этапы, упущенные возможности в прошлом году, – сказал Норрис. – Но пересмотрев все, мы решили, что я гораздо больше очков потерял из-за проблем с надежностью, стратегии и ошибок, чем Карлос. Это не из-за какой-то пристрастности или чего-то подобного, просто так бывает. 

Я не говорю, что вся разница между мной и Карлосом была в этом. Какая-то часть зависела от меня, где-то я был недостаточно хорош, недостаточно умен в стратегических решениях. Но я не переживаю на этот счет, не вспоминаю об этом с мыслями, что сделал что-то ужасно. Если учесть, как все могло быть, понимаешь, что получилось не так и плохо. Теперь начнется новый сезон, у нас другие амбиции и задачи, но те же самые цели».

Сайнс в прошлом сезоне завоевал первый подиум в карьере, став третьим на Гран При Бразилии, и еще трижды финишировал в топ-5. Лучшим результатом Норриса стали два шестых места.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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