Норрис объяснил, что помешает McLaren в Австрии

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Ландо Норрис в прежние годы не раз добивался успеха на альпийской трассе. Именно здесь в 2020-м он впервые в карьере поднялся на подиум, в прошлом сезоне также стал призером, а всего в четырех последних гонках ни разу не финишировал ниже пятого места.

Однако в 2022 году McLaren использует концепцию шасси с высоким уровнем прижима, за которую приходится расплачиваться и значительным лобовым сопротивлением. К Сильверстоуну конструкторы подготовили специальное заднее крыло – которое наверняка останется на машине и в этот уик-энд в Шпильберге.

Несмотря на это, Ландо Норрис усомнился, что этап в Австрии станет особенно успешным для его команды, так как «разгруженное» крыло неизбежно лишит машину части прижима.

«У нас по-прежнему есть слабые места, – признал он в четверг. – Безусловно, новое крыло принесло пользу – как и множество других элементов, которые влияют на лобовое сопротивление. Но дело в том, что здесь много быстрых поворотов.

Это похоже на Сильверстоун. Так нам удалось провести сильный уик-энд, хотя обновлений почти не было. А те, что были, принесли нам не больше одной десятой.

Надеюсь, в этот раз получится сделать что-то похожее, что мы сможем добиться скорости на прямых и хорошего поведения машины в поворотах. Но мы точно не столь сильны здесь, как в прошлые годы. Хотя во многих компонентах отстаем не столь сильно».

Технический директор команды Джеймс Ки говорил в Сильверстоуне: «Год назад скорость на прямых была нашим козырем. Это порой позволяло чуть сильнее разворачивать крыло.

В этом сезоне, по ощущениям, мы чуть медленнее желаемого. Впрочем, у нас есть несколько версий крыла, чтобы корректировать это.

При этом нам стоит доработать спецификации с низким и средним прижимом, чтобы добавить скорости».

На британском Гран При Ландо Норрис стартовал и финишировал шестым, его напарник Даниэль Риккардо не заработал очков.