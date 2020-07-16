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Формула 1 / Новость

Норрис объяснил боль в спине длинной паузой без гонок

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Норрис объяснил боль в спине длинной паузой без гонок
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
16 июл. 2020 г., 16:55

Как оказалось, физический дискомфорт пилота McLaren на старте сезона стал следствием перерыва в реальных выступлениях

Ландо Норрис вынужден был провести второй Гран При сезона на болеутоляющих, так как столкнулся с неприятными ощущениями в спине и груди. 

В паузе перед этапом в Венгрии гонщик посетил профильных специалистов – и теперь рассчитывает быть на «Хунгароринге» в куда лучшей форме. 

Отвечая на вопрос Motorsport.com о причинах болей, он сказал: «Мы, похоже, смогли поставить диагноз. Сейчас я чувствую себя куда лучше, и это здорово. Я вернулся в Британию на несколько дней, не контактируя ни с кем из посторонних – и посетил нескольких специалистов. Мне сделали сканирование и другие вещи. 

Нам удалось разобраться. Это не что-то такое, что можно вылечить за ночь, но все гораздо лучше».

На вопрос о подробностях Норрис ответил: «Я долго не был за рулем машины Ф1, потому когда сел за руль и сразу провел уик-энд, проехав множество кругов, это привело к появлению синяков. 

У меня не было возможности подготовиться к этому или даже предположить подобное. К тому же, между этапами прошло всего несколько дней. 

Потом я вновь сел за руль, и эти синяки начали болеть».

Ландо рассказал, что после первого уик-энда в Австрии команда изменила его посадку и расположение руля. Кроме того, за время карантина тело пилота претерпело определенные изменения. 

«Отчасти дело было в моей позе в кокпите, – сказал он. – Кроме того, нам пришлось заново подгонять сиденье перед Австрией. 

В перерыве я много работал с мускулатурой – и, кажется, немного переборщил. Теперь тело чуть иначе располагается в сиденье. Пришлось кое-что поменять в посадке, и это тоже могло внести свой вклад».

Финишировав на «Ред Булл Ринге» третьим и шестым, Норрис уступает сейчас по заработанным очкам только пилотам Mercedes.

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Пилоты Ландо Норрис
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Автор Джонатан Нобл

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