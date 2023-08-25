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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о гонке

Норрис обогнал Ферстаппена по итогам пятницы в Зандфорте

Пилот McLaren возглавил протокол второй тренировки, опередив лидера сезона на 0,023 секунды. Оскар Пиастри с Даниэлем Риккардо улетели в барьер в одном и том же повороте

Александр Кабановский
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Ландо Норрис, McLaren MCL60

Результаты часовой сессии на берегу Северного моря получились невероятно плотными – времена 16 гонщиков уложились в неполные восемь десятых секунды. Лучшие результаты участники заездов показали примерно на экваторе тренировки, после чего переключились на длинные серии. 

Так или иначе, но протокол возглавил Ландо Норрис – пилот McLaren проехал на шинах Soft (C3) за 1:11.330 и опередил на 23 тысячных главного фаворита Макса Ферстаппена. Главным же сюрпризом стало присутствие в первой тройке Алекса Элбона из Williams с отставанием 0,269.

После аварии: Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

После аварии: Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Заезды пришлось прервать уже спустя четверть часа после начала из-за того, что Оскар Пиастри не удержал машину на вершине профилированного третьего поворота и задел внешний барьер. Судьи вывесили желтые флаги, но Даниэль Риккардо не успел погасить скорость – и врезался в ограждение рядом с молодым соотечественником.

Расчистка трассы заняла еще около десяти минут, после чего работа продолжилась. Риккардо пожаловался на боль в руке – и для осмотра гонщика отправили в медцентр трассы, а оттуда отвезли в один из местных госпиталей. 

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А где же Ferrari? 

Фернандо Алонсо, который с утра показал вторую скорость, на этот раз остался только десятым, а вот Льюис Хэмилтон подтвердил свой и Mercedes темп четвертым временем. В первую шестерку вошли представители шести разных команд – ее дополнили Юки Цунода из AlphaTauri и Пьер Гасли из Alpine. 

Серхио Перес показал седьмой результат в полусекунде от Макса, а Лэнс Стролл вернулся на трассу после ремонта мотора – менять его, к счастью для пилота Aston Martin, не потребовалось – и стал восьмым. 

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Эстебан Окон, Alpine A523

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Карлос Сайнс вернулся за руль Ferrari, сменив Роберта Шварцмана. Испанец дважды выезжал в гравий и остался лишь на 16-й строчке – на пять позиций ниже лидера Скудерии Шарля Леклера.   

Кроме Ferrari, в десятку не пробились и пилоты Haas. Так что лучшим представителем мотором с гарцующим жеребцом оказался Валттери Боттас из Alfa Romeo на девятой строчке. 

Результаты второй тренировки Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 United Kingdom ЛАНДО НОРРИСMcLaren 30 1'11.330
2 Netherlands МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing 26 +0.023
3 ThailandАЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams 31 +0.269
4 United KingdomЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes 27 +0.308
5 Japan ЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri 31 +0.390
6 France ПЬЕР ГАСЛИAlpine 30 +0.436
7 Mexico СЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing 29 +0.487
8 Canada ЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing 31 +0.505
9 Finland ВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo F1 Team 31 +0.527
10 Spain ФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing 31 +0.533
11 Monaco ШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari 30 +0.585
12 United States ЛОГАН САРДЖЕНТWilliams 32 +0.604
13 France ЭСТЕБАН ОКОНAlpine 30 +0.671
14 United Kingdom ДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes 28 +0.679
15 China ГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo F1 Team 30 +0.744
16 Spain КАРЛОС САЙНСFerrari 31 +0.763
17 Denmark КЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team 28 +1.074
18 Germany НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team 31 +1.363
19 Australia ОСКАР ПИАСТРИMcLaren 6 +1.571
20 Australia ДАНИЭЛЬ РИККАРДОAlphaTauri 7 +1.766
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