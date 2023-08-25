Норрис обогнал Ферстаппена по итогам пятницы в Зандфорте
Пилот McLaren возглавил протокол второй тренировки, опередив лидера сезона на 0,023 секунды. Оскар Пиастри с Даниэлем Риккардо улетели в барьер в одном и том же повороте
Результаты часовой сессии на берегу Северного моря получились невероятно плотными – времена 16 гонщиков уложились в неполные восемь десятых секунды. Лучшие результаты участники заездов показали примерно на экваторе тренировки, после чего переключились на длинные серии.
Так или иначе, но протокол возглавил Ландо Норрис – пилот McLaren проехал на шинах Soft (C3) за 1:11.330 и опередил на 23 тысячных главного фаворита Макса Ферстаппена. Главным же сюрпризом стало присутствие в первой тройке Алекса Элбона из Williams с отставанием 0,269.
После аварии: Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Заезды пришлось прервать уже спустя четверть часа после начала из-за того, что Оскар Пиастри не удержал машину на вершине профилированного третьего поворота и задел внешний барьер. Судьи вывесили желтые флаги, но Даниэль Риккардо не успел погасить скорость – и врезался в ограждение рядом с молодым соотечественником.
Расчистка трассы заняла еще около десяти минут, после чего работа продолжилась. Риккардо пожаловался на боль в руке – и для осмотра гонщика отправили в медцентр трассы, а оттуда отвезли в один из местных госпиталей.
А где же Ferrari?
Фернандо Алонсо, который с утра показал вторую скорость, на этот раз остался только десятым, а вот Льюис Хэмилтон подтвердил свой и Mercedes темп четвертым временем. В первую шестерку вошли представители шести разных команд – ее дополнили Юки Цунода из AlphaTauri и Пьер Гасли из Alpine.
Серхио Перес показал седьмой результат в полусекунде от Макса, а Лэнс Стролл вернулся на трассу после ремонта мотора – менять его, к счастью для пилота Aston Martin, не потребовалось – и стал восьмым.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Карлос Сайнс вернулся за руль Ferrari, сменив Роберта Шварцмана. Испанец дважды выезжал в гравий и остался лишь на 16-й строчке – на пять позиций ниже лидера Скудерии Шарля Леклера.
Кроме Ferrari, в десятку не пробились и пилоты Haas. Так что лучшим представителем мотором с гарцующим жеребцом оказался Валттери Боттас из Alfa Romeo на девятой строчке.
Результаты второй тренировки Гран При Нидерландов
|Позиция
|Гонщик / Команда
|Круги
|Время / Отст.
|1
|ЛАНДО НОРРИСMcLaren
|30
|1'11.330
|2
|МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing
|26
|+0.023
|3
|АЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams
|31
|+0.269
|4
|ЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes
|27
|+0.308
|5
|ЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri
|31
|+0.390
|6
|ПЬЕР ГАСЛИAlpine
|30
|+0.436
|7
|СЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing
|29
|+0.487
|8
|ЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing
|31
|+0.505
|9
|ВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo F1 Team
|31
|+0.527
|10
|ФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing
|31
|+0.533
|11
|ШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari
|30
|+0.585
|12
|ЛОГАН САРДЖЕНТWilliams
|32
|+0.604
|13
|ЭСТЕБАН ОКОНAlpine
|30
|+0.671
|14
|ДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes
|28
|+0.679
|15
|ГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo F1 Team
|30
|+0.744
|16
|КАРЛОС САЙНСFerrari
|31
|+0.763
|17
|КЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team
|28
|+1.074
|18
|НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team
|31
|+1.363
|19
|ОСКАР ПИАСТРИMcLaren
|6
|+1.571
|20
|ДАНИЭЛЬ РИККАРДОAlphaTauri
|7
|+1.766
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