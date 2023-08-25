Норрис обогнал Ферстаппена по итогам пятницы в Зандфорте

Результаты часовой сессии на берегу Северного моря получились невероятно плотными – времена 16 гонщиков уложились в неполные восемь десятых секунды. Лучшие результаты участники заездов показали примерно на экваторе тренировки, после чего переключились на длинные серии.

Так или иначе, но протокол возглавил Ландо Норрис – пилот McLaren проехал на шинах Soft (C3) за 1:11.330 и опередил на 23 тысячных главного фаворита Макса Ферстаппена. Главным же сюрпризом стало присутствие в первой тройке Алекса Элбона из Williams с отставанием 0,269.

После аварии: Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Заезды пришлось прервать уже спустя четверть часа после начала из-за того, что Оскар Пиастри не удержал машину на вершине профилированного третьего поворота и задел внешний барьер. Судьи вывесили желтые флаги, но Даниэль Риккардо не успел погасить скорость – и врезался в ограждение рядом с молодым соотечественником.

Расчистка трассы заняла еще около десяти минут, после чего работа продолжилась. Риккардо пожаловался на боль в руке – и для осмотра гонщика отправили в медцентр трассы, а оттуда отвезли в один из местных госпиталей.

Читайте также: Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

А где же Ferrari?

Фернандо Алонсо, который с утра показал вторую скорость, на этот раз остался только десятым, а вот Льюис Хэмилтон подтвердил свой и Mercedes темп четвертым временем. В первую шестерку вошли представители шести разных команд – ее дополнили Юки Цунода из AlphaTauri и Пьер Гасли из Alpine.

Серхио Перес показал седьмой результат в полусекунде от Макса, а Лэнс Стролл вернулся на трассу после ремонта мотора – менять его, к счастью для пилота Aston Martin, не потребовалось – и стал восьмым.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Карлос Сайнс вернулся за руль Ferrari, сменив Роберта Шварцмана. Испанец дважды выезжал в гравий и остался лишь на 16-й строчке – на пять позиций ниже лидера Скудерии Шарля Леклера.

Кроме Ferrari, в десятку не пробились и пилоты Haas. Так что лучшим представителем мотором с гарцующим жеребцом оказался Валттери Боттас из Alfa Romeo на девятой строчке.

Результаты второй тренировки Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик / Команда Круги Время / Отст. 1 ЛАНДО НОРРИС McLaren 30 1'11.330 2 МАКС ФЕРСТАППЕН Red Bull Racing 26 +0.023 3 АЛЕКСАНДР ЭЛБОН Williams 31 +0.269 4 ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН Mercedes 27 +0.308 5 ЮКИ ЦУНОДА AlphaTauri 31 +0.390 6 ПЬЕР ГАСЛИ Alpine 30 +0.436 7 СЕРХИО ПЕРЕС Red Bull Racing 29 +0.487 8 ЛЭНС СТРОЛЛ Aston Martin Racing 31 +0.505 9 ВАЛТТЕРИ БОТТАС Alfa Romeo F1 Team 31 +0.527 10 ФЕРНАНДО АЛОНСО Aston Martin Racing 31 +0.533 11 ШАРЛЬ ЛЕКЛЕР Ferrari 30 +0.585 12 ЛОГАН САРДЖЕНТ Williams 32 +0.604 13 ЭСТЕБАН ОКОН Alpine 30 +0.671 14 ДЖОРДЖ РАССЕЛЛ Mercedes 28 +0.679 15 ГУАНЬЮЙ ЧЖОУ Alfa Romeo F1 Team 30 +0.744 16 КАРЛОС САЙНС Ferrari 31 +0.763 17 КЕВИН МАГНУССЕН Haas F1 Team 28 +1.074 18 НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ Haas F1 Team 31 +1.363 19 ОСКАР ПИАСТРИ McLaren 6 +1.571 20 ДАНИЭЛЬ РИККАРДО AlphaTauri 7 +1.766