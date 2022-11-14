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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг

Гонщик рассказал о тех неприятностях, через которые ему пришлось пройти по ходу уик-энда в Сан-Паулу

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
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О том, что у Ландо Норриса проблемы со здоровьем, стало известно в четверг перед стартом Гран При – гонщик отменил все медиа-сессии. Как оказалось, он сильно отравился в начале недели, что даже вынудило McLaren задуматься о замене пилота и провести подгонку сиденья для «суперзапасного» Ника де Вриса.  

В итоге Ландо все же смог сесть за руль. В пятницу он квалифицировался четвертым, в спринте финишировал седьмым, а в главной гонке столкнулся с Шарлем Леклером, а позже сошел из-за поломки машины. 

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Как рассказал сам британец, в действительности ему было очень сложно в физическом плане – последствия отравления сказывались по ходу всего уик-энда. 

«Я два дня ничего не ел и, кажется, даже не пил, – признался он репортерам воскресным вечером. – Я потерял 3,5 кг. Мне было очень плохо.  

Все думали, что с пятницы я уже был в порядке, так как хорошо справлялся с работой. Но это было совсем не так».

Гонщик признался, что досрочный сход в этот раз выручил его: «Я начал испытывать сложности с физическим состоянием, но тут моя гонка оказалась закончена. Уверен, что смог бы добраться до финиша, но тогда был бы в очень скверном состоянии».

Он продолжил: «Сейчас я уже более-менее в норме, каждый день состояние улучшается, просто нагрузка сказывается. 

Я смог немного поесть перед гонкой, но главное – немного попить. В такой жаркий день это очень важно. Вот в пятницу моя голова совсем не хотела работать, я даже не мог нормально уступать дорогу [по ходу квалификации]».   

При этом Норрис заверил, что физическая форма не сказалась на его скорости: «Разве что самую малость. Но это не привело к потерям. У нас просто был недостаточно хороший темп. 

Может, в пятницу я действительно допускал в квалификации небольшие ошибки, но обычно в этой сессии мне всегда удается делать то, что нужно. 

А вот длинная дистанция стала сложным испытанием. К концу спринта мне было по-настоящему плохо».

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