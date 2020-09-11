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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Норрис об аварии: Последствий почти нет, нам повезло

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Норрис об аварии: Последствий почти нет, нам повезло
Автор:
, Редактор Ф1

Пилот McLaren стал автором первой аварии на этапе Формулы 1 в Муджелло. Однако его машина получила лишь незначительные повреждения

Утренняя пятничная сессия Гран При Тосканы обошлась без разбитых машин, а после обеда Ландо Норрис не смог избежать неприятностей. 

Слишком широко выехав из поворота «Поджосекко», британец оказался в гравии, потерял контроль над машиной и влетел в ограждение с правой стороны трассы. После этого судьи вывесили красные флаги.

 

Команда сразу сообщила, что сам Ландо в порядке, но сессия для него на этом закончена. 

«На самом деле, для меня все это ощущалось гораздо хуже, чем выглядело снаружи, – рассказал Норрис на медиа-сессии. – Я думал, что повреждено рулевое управление и что-то в задней части, но к счастью, никаких серьезных последствий нет. Днище и крылья в порядке – не считая переднего, конечно.

Ничего страшного, все могло закончиться куда хуже, мне еще повезло. Это была небольшая ошибка, за которую дорого пришлось заплатить. Я вообще не успел поездить с полным баком. Но что есть, то есть. Буду наверстывать завтра». 

Гонщик добавил, что даже собственная авария не изменила его точку зрения. Для него трассы вроде «Муджелло» с гравием у самого полотна гораздо интереснее новых автодромов с огромными асфальтовыми зонами вылета. 

«Я ненавижу гравий, так как из-за него разбил машину, но все равно так лучше, – объяснил он. – Из-за этого задача становится более сложной, и именно так, по-моему, оно и должно быть». 

Оценивая впечатления от новой трассы, Ландо сказал: «Она быстрая и коварная, доставляет удовольствие. Асфальт весьма скользкий, из-за этого у всех трудности. Мы пока не настолько быстры, как рассчитывали, но это как раз из-за неверной оценки уровня сцепления. 

В целом все несколько сложнее, чем мы ожидали, но это интересный вызов для гонщика. Трасса быстрая и сложная физически. Мне нравится».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Люк Смит

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