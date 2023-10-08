Норрис о спринте: Никогда не испытывал такого разочарования
По словам британца из McLaren, он допустил в субботней гонке слишком много ошибок, из-за который не смог финишировать выше третьего места
Ландо Норрис начинал борьбу в спринтерской гонке Гран При Катара со второй позиции, из-за нехватки сцепления более жестких шин Medium закончил первый круг шестым, но к финишу пробился на третье место.
Несмотря на хороший итоговый результат, пилот McLaren остался далеко не в восторге от своего выступления – из-за того, что допустил слишком много ошибок и не смог побороться за победу со своим молодым напарником Оскаром Пиастри.
«Это было очень сложно, – признался Ландо репортерам. – Я делал все возможное, чтобы отыграться [после неудачного начала гонки].
Мне досталась грязная половина решетки, я был на шинах Medium – и потому сразу было ясно, что старт едва ли станет простым. На первых кругах я пытался атаковать соперников из Ferrari, но они защищались, используя DRS.
Затем [когда шины Medium начали работать лучше Soft], мне было важно держаться за Максом, чтобы прорываться вдвоем. Но я наехал на влажное пятно, которое осталось на асфальте после аварии [с участием Переса, Окона и Хюлькенберга] и вновь потерял позиции.
Так что пока это далеко не лучший мой уик-энд. Я делаю слишком много ошибок. Ну что ж, хотя бы McLaren удалось заработать двойной подиум. Так что мои поздравления Оскару».
Впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Ладдо продолжил: «Честно говоря, я еще никогда не был настолько разочарован сам собой. Команда отлично справляется с работой, я должен был забирать субботний поул и бороться за него в пятницу. Но эти многочисленные ошибки стоили мне множества позиций. А ведь наша машина легко позволяет финишировать здесь как минимум в тройке.
Я осложнил жизнь и самому себе, и команде – а ведь нужно, чтобы было прямо наоборот. Мы должны быть в лидерах, но это не мой уик-энд. Жаль, что так происходит – и вдвойне жаль, что все это выпало именно на тот этап, где наша машина так быстра».
В главной гонке Гран При Бахрейна Норриса ждет старт с десятой позиции – в финале пятничной квалификации судьи дважды не засчитывали ему результат за нарушение пределов трассы.
Введут ли на Гран При Катара три обязательных пит-стопа? FIA дала ответ
Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка спринта Гран При Катара
Стартовая решетка спринта Гран При Катара Стартовая решетка спринта Гран При Катара
Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1
Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1 Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта
Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта
Самое важное:
Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте
Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте
Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме
Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме
FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа
FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.