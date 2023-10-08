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Норрис о спринте: Никогда не испытывал такого разочарования

По словам британца из McLaren, он допустил в субботней гонке слишком много ошибок, из-за который не смог финишировать выше третьего места

Джанлука Д'Алессандро
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren, победитель спринта, Ландо Норрис, McLaren, третье место

Ландо Норрис начинал борьбу в спринтерской гонке Гран При Катара со второй позиции, из-за нехватки сцепления более жестких шин Medium закончил первый круг шестым, но к финишу пробился на третье место. 

Несмотря на хороший итоговый результат, пилот McLaren остался далеко не в восторге от своего выступления – из-за того, что допустил слишком много ошибок и не смог побороться за победу со своим молодым напарником Оскаром Пиастри. 

«Это было очень сложно, – признался Ландо репортерам. – Я делал все возможное, чтобы отыграться [после неудачного начала гонки].

Мне досталась грязная половина решетки, я был на шинах Medium – и потому сразу было ясно, что старт едва ли станет простым. На первых кругах я пытался атаковать соперников из Ferrari, но они защищались, используя DRS.

Затем [когда шины Medium начали работать лучше Soft], мне было важно держаться за Максом, чтобы прорываться вдвоем. Но я наехал на влажное пятно, которое осталось на асфальте после аварии [с участием Переса, Окона и Хюлькенберга] и вновь потерял позиции. 

Так что пока это далеко не лучший мой уик-энд. Я делаю слишком много ошибок. Ну что ж, хотя бы McLaren удалось заработать двойной подиум. Так что мои поздравления Оскару».

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Впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Ладдо продолжил: «Честно говоря, я еще никогда не был настолько разочарован сам собой. Команда отлично справляется с работой, я должен был забирать субботний поул и бороться за него в пятницу. Но эти многочисленные ошибки стоили мне множества позиций. А ведь наша машина легко позволяет финишировать здесь как минимум в тройке. 

Я осложнил жизнь и самому себе, и команде – а ведь нужно, чтобы было прямо наоборот. Мы должны быть в лидерах, но это не мой уик-энд. Жаль, что так происходит – и вдвойне жаль, что все это выпало именно на тот этап, где наша машина так быстра».

В главной гонке Гран При Бахрейна Норриса ждет старт с десятой позиции – в финале пятничной квалификации судьи дважды не засчитывали ему результат за нарушение пределов трассы.

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