Норрис о разрыве шины: А если бы я улетел в стену?

В Гран При Катара трое гонщиков столкнулись с внезапными проколами левых передних шин: из-за этого пострадали Валттери Боттас, Николя Латифи и Ландо Норрис.

При этом как минимум Боттас и Норрис могли претендовать на очки, но из-за проколов ничего не заработали. После гонки представители команд заявляли, что ничего не предвещало проколов: по телеметрии не было видно ни вибраций, ни каких-либо иных признаков износа резины сверх меры.

В Pirelli позже предположили, что виной всему то, что шины все же износились и стали тонкими, и что на таких тонких шинах пилоты и правда рисковали проткнуть их, атакуя поребрики. Однако Ландо Норрис высказался предельно ясно: так быть не должно.

«Вообще не ожидаешь, что шина просто так лопнет, особенно такая жесткая, – заявил гонщик команды McLaren. – Мы проехали всего 20 кругов и рассчитывали, что шин хватит сильно больше, чем на 20 кругов. Конечно, на любой трассе шины изнашиваются, но не ожидаешь, что колесо такое: раз, и все.

В конце концов это было просто не безопасно. Такого быть не должно. Можно же в стену улететь или еще куда. Все могло закончиться куда хуже.

Pirelli должны делать шины прочнее. Это опасно для нас, гонщиков. Мы и так много рискуем, но хочется быть уверенными, что пока ты сам не улетел с трассы, то все в порядке.

Повторюсь, я не то чтобы проехал большую дистанцию на этой резине. Я должен быть в состоянии проезжать 20, 25 кругов по любой трассе без проблем».

Слова Норриса в целом подтвердил и Латифи, у которого также спустила передняя левая резина.

«Когда мне сказали по радио, что у Боттаса проблемы с шиной, я не придал этому значения, так как не чувствовал, что моя передняя левая как-то особо износилась, – сказал Латифи. – Скорее меня волновала заднее левое колесо. И мне приходилось атаковать, чтобы удержать соперников на Alfa Romeo позади.

И все же мы правильно выбрали стратегию с одним пит-стопом, так как терять нам было нечего, а так мы хотя бы пытались оказаться впереди Alfa Romeo».