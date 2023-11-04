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Норрис о поуле: По ощущениям, это был один из моих худших кругов

Пилот McLaren признался, что немало удивлен своей победой в квалификации спринта на бразильском Гран При

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис оказал только восьмой результат в главной квалификации на «Интерлагосе» – и очень расстроился, так как машина, по его словам, позволяла рассчитывать на поул

Сутки спустя британец доказал, что это было вовсе не пустое бахвальство. Он опередил всех соперников в квалификации спринта, даже несмотря на то, что начал решающий быстрый круг не лучшим образом. 

«Честно говоря, по ощущениям это вообще был один из моих худших кругов за все время, – улыбнулся он после окончания сессии. – Так что я даже удивлен, но это приятное удивление. Мы словно наверстали потерянное вчера. 

Мой первый поул за долгое время, я очень рад».

Ландо не стартовал первым в формуле 1 с сочинского Гран При 2021 года. 

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Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

Говоря о том, почему именно он считает круг неудачным, Норрис объяснил: «Я все испортил в первом же повороте. На самом деле, других серьезных ошибок не было. Остаток круга а проехал не блестяще, но и не плохо.

Два первых поворота весь этот уик-энд настроены против меня. А я в финале сегодняшней квалификации, вдобавок, проехал их просто отвратительно».

При этом пилот не стал строить иллюзий относительно предстоящих гонок: «Red Bull всегда быстры. Макс всегда быстр. Так что гонки будут непростыми. Но у нас есть темп, и я хочу выложиться по полной и использовать все наши шансы.

Никто в этот раз не смог потренировать длинные серии кругов, так что гоночный темп и на сегодня, и на завтра вызывает вопросы. Но я уверен в нашей скорости».

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