Норрис о поуле: По ощущениям, это был один из моих худших кругов
Пилот McLaren признался, что немало удивлен своей победой в квалификации спринта на бразильском Гран При
Ландо Норрис оказал только восьмой результат в главной квалификации на «Интерлагосе» – и очень расстроился, так как машина, по его словам, позволяла рассчитывать на поул.
Сутки спустя британец доказал, что это было вовсе не пустое бахвальство. Он опередил всех соперников в квалификации спринта, даже несмотря на то, что начал решающий быстрый круг не лучшим образом.
«Честно говоря, по ощущениям это вообще был один из моих худших кругов за все время, – улыбнулся он после окончания сессии. – Так что я даже удивлен, но это приятное удивление. Мы словно наверстали потерянное вчера.
Мой первый поул за долгое время, я очень рад».
Ландо не стартовал первым в формуле 1 с сочинского Гран При 2021 года.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
Говоря о том, почему именно он считает круг неудачным, Норрис объяснил: «Я все испортил в первом же повороте. На самом деле, других серьезных ошибок не было. Остаток круга а проехал не блестяще, но и не плохо.
Два первых поворота весь этот уик-энд настроены против меня. А я в финале сегодняшней квалификации, вдобавок, проехал их просто отвратительно».
При этом пилот не стал строить иллюзий относительно предстоящих гонок: «Red Bull всегда быстры. Макс всегда быстр. Так что гонки будут непростыми. Но у нас есть темп, и я хочу выложиться по полной и использовать все наши шансы.
Никто в этот раз не смог потренировать длинные серии кругов, так что гоночный темп и на сегодня, и на завтра вызывает вопросы. Но я уверен в нашей скорости».
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