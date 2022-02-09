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Формула 1 Новости

Норрис о новом контракте: Поговорил с многими и подписал с McLaren

Британский гонщик рассказал о том, что предшествовало продлению его соглашения с командой из Уокинга

Норрис о новом контракте: Поговорил с многими и подписал с McLaren
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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В среду McLaren анонсировала, что Ландо Норрис останется ее гонщиком как минимум до конца 2025 года. В этой истории интересно то, что меньше года назад стороны уже делали аналогичное заявление – тогда, правда, не оговаривая конкретных сроков сотрудничества. 

Как рассказал сам Норрис, хотя стабильность отношений и является в Ф1 важным фактором успеха, он все же пообщался с представителями других команд перед тем, как дать окончательный ответ McLaren. 

«Мы поболтали, – признался британец. – Но эти истории не получили развития. 

Когда что-то такое происходило, я всякий раз отправлялся к Андреасу [Зайдлю, главе McLaren] – и мы обсуждали вопросы будущего.  

Переговоры [с соперниками] были, ни к чему скрывать это, причем сразу с несколькими командами, но ни с одной из них мы не продвинулись сколь-нибудь серьезно».

Норрис не рассказал, с кем именно общался, сказав лишь: «Вы и сами можете прекрасно догадаться, о ком речь».  

Со своей стороны Зайдль отметил, что с ним никто из конкурентов не вел разговоров об условиях перехода Норриса. 

«Прошлогоднее объявление на самом деле стало просто продлением действующего тогда контракта, – объяснил он. – Тогда мы просто получили лишние год-два с Ландо. 

Но общий план был в том, что хоть это был и хороший шаг, нам требовалось сделать еще один, более масштабный.

Мы также знали, что организационные и культурные изменения в McLaren, как и наш план инфраструктурных преобразований, просто требуют дополнительного времени. Это позволит нам расти и становиться сильнее. 

Чтобы достичь тех амбициозных целей, которые мы перед собой ставим, нам нужно бороться за победы по ходу каждого уик-энда. Продолжение работы с Ландо обеспечит нам стабильность, которая станет в этой связи очень важным фактором».

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