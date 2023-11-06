Норрис о борьбе с Ферстаппеном: Я легко мог атаковать его, но зачем?
Ландо признался, что счел бессмысленной борьбу с главным фаворитом нынешнего сезона Ф1 на Гран При Бразилии, так как переиграть его на финише все равно не было шансов
Ландо Норрис стартовал с поула в спринте на «Интерлагосе», но на первых же метрах пропустил Макса Ферстаппена, после чего финишировал вторым. Сутки спустя в главной гонке соперники вновь оказались рядом: на рестарте после большой аварии лидер Red Bull занял поул, а гонщик McLaren расположился на второй позиции.
Норрис выиграл сражение с Льюисом Хэмилтоном в первом повороте (на фото ниже), после чего пустился в погоню за Максом. Первое время Red Bull и McLaren оставались рядом – и в первом повороте восьмого круга Ландо обозначил атаку на входе в «эску Сенны».
Ферстаппен отразил этот выпад, но борьба продолжилась на следующей прямой, где пилот McLaren предпринял еще одну попытку. Однако на этот раз лидер сместился внутрь и перекрыл ему возможность выйти вперед.
«Мне удалось очень здорово проехать два первых поворота, – рассказал Норрис о своей атаке. – Но у Макса тоже было хорошее сцепление. Возможно, будь его шины не такими свежими, на той траектории он бы потерял больше.
А так ему удалось хорошо разогнаться на выходе, и к зоне торможения перед четвертым поворотом я смог лишь поравняться с ним. Жаль, что прямая закончилась так быстро».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60
По словам гонщика, после этого он решил отказаться от дальнейших атак на действующего чемпиона, поскольку не видел в них никакого смысла.
«Возможность побороться с Максом сохранялась только на первых кругах, – объяснил он. – Понятно, что у нас не мог откуда-то появиться темп, чтобы соперничать с ним на протяжении всей гонки.
Позади был Фернандо [Алонсо] – мы знали, что у Aston в этот раз хороший гоночный темп, как почти всегда на трассах с высоким износом резины.
В спринте они не смогли реализовать смой темп, так как были в трафике, но в воскресенье наверняка собирались использовать свои шансы – и потенциально могли претендовать на нашу позицию».
Ландо продолжил: «Мне не хотелось осложнять собственную гонку еще одной атакой на Макса. К тому же, у меня уже был не полный заряд батарей, да и шины не хотелось перегревать. Так что можно было серьезно поплатиться.
Я попробовал один раз, и проводить вторую попытку просто не стоило, как бы мне того ни хотелось. Потенциально я легко мог повторить, но не хотел рисковать и потом испытывать сложности в борьбе с Фернандо и остальными из-за возникших сложностей».
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