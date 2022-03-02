Норрис: Никогда не видел Mercedes настолько сильной

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Три дня, что команды чемпионата провели на «Каталунье», зафиксировали лидерство Mercedes. Пилоты чемпионской команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли две верхние строчки сводного протокола.

Хорошо известно, что результаты предсезонных заездов не являются прямым отражением сил соперников – но они все же позволяют судить о примерной расстановке в пелотоне.

В самой Mercedes назвали фаворитами гонщиков Ferrari и McLaren, а вот выступающий за последнюю Ландо Норрис усомнился в этой оценке. По его мнению, именно у действующих чемпионов из Брэкли сейчас наилучшие шансы на успех.

«Mercedes никогда не выглядит сильной по ходу тестов, – объяснил британец свою позицию. – Они показывают себя только тогда, когда приезжают на первую гонку.

Я никогда прежде не видел у них такой скорости на тестах. И если уж сейчас они так быстры, то к гонкам явно будут просто в потрясающей форме».

Он добавил: «Разумеется, я знаю, что пока все работают по разным программам. У каждого свое количество топлива, режим работы мотора и другие детали.

Но у нас есть свои прикидки, и мне кажется, мы в неплохом положении. Ferrari смотрелась очень здорово с самого первого дня. Они часто возглавляли протокол и особенно хорошо выглядели на длинных сериях. Они сильны.

Mercedes и Red Bull тоже в группе лидеров. И я бы сказал, что пока именно они чуть впереди.

Если мы хотим навязать им борьбу, придется очень серьезно поработать. Впрочем, такого и следовало ожидать.

Мы можем быть довольны тем, как поработали зимой и какого поведения смогли добиться от машины. Но надо обязательно прибавлять, чтобы всерьез конкурировать с соперниками».