Норрис: Не знаю, чем еще помочь Риккардо

С момента перехода в McLaren Даниэль Риккардо явно уступает своему напарнику Ландо Норрису. В квалификации Гран При Венгрии австралиец в очередной раз не смог пробиться в Q3, в то время, как его партнер стал шестым.

Норрис рассказал, что предоставил Риккардо все свои данные и поделился мнением, но иных способов помочь напарнику не знает.

«Я не знаю, чем еще ему помочь, – сказал Норрис. – Я рассказал ему о своих ощущениях, у него есть все мои данные, он может видеть все, что я делаю. Мне кажется, я очень хорошо все описываю на брифингах и не лгу.

Но в конечном итоге, все зависит не от меня. Конечно, я хочу, чтобы он выступал хорошо. Нам это нужно, чтобы победить Ferrari. Но больше мне нечем помочь. Все пилоты разные, и его ощущения отличаются от моих. Так что я просто сосредоточен на себе».