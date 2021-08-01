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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Норрис: Не знаю, чем еще помочь Риккардо

Автор:
, редактор

Общие данные не помогают пилотам McLaren выступать на одном уровне

Норрис: Не знаю, чем еще помочь Риккардо

С момента перехода в McLaren Даниэль Риккардо явно уступает своему напарнику Ландо Норрису. В квалификации Гран При Венгрии австралиец в очередной раз не смог пробиться в Q3, в то время, как его партнер стал шестым. 

Норрис рассказал, что предоставил Риккардо все свои данные и поделился мнением, но иных способов помочь напарнику не знает.

«Я не знаю, чем еще ему помочь, – сказал Норрис. – Я рассказал ему о своих ощущениях, у него есть все мои данные, он может видеть все, что я делаю. Мне кажется, я очень хорошо все описываю на брифингах и не лгу.

Но в конечном итоге, все зависит не от меня. Конечно, я хочу, чтобы он выступал хорошо. Нам это нужно, чтобы победить Ferrari. Но больше мне нечем помочь. Все пилоты разные, и его ощущения отличаются от моих. Так что я просто сосредоточен на себе».

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