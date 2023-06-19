Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

После непростого воскресенья в Канаде Ландо Норрис финишировал на девятом месте, однако этот результат не принес британскому пилоту зачетных очков. По ходу дистанции его оштрафовали на пять секунд с формулировкой «за неспортивное поведение». В результате пилот McLaren откатился в протоколе на 13-е место.

Причиной наказания стали действия Ландо позади машины безопасности, которую пришлось выпустить на трассу после аварии Джорджа Расселла на 12-м круге. В тот момент Норрис следовал в пелотоне позади своего напарника Оскара Пиастри – так как оба должны были проводить пит-стоп, Ландо чуть сбросил скорость, чтобы отпустить австралийца вперед и не стоять позади того на пит-лейне, теряя время.

Такой прием первым придумал 20 лет назад хитрый Эдди Джордан, и сейчас он под запретом.

«Во время движения за машиной безопасности гонщик притормозил, чтобы создать разрыв между ним и его товарищем по команде, – сказано в официальном вердикте. – При этом он сдержал машины позади. Была зафиксирована значительная разница в скорости между машиной №4 [Норриса] и машиной №81 [Пиастри] – между десятым и 13-м поворотами она составила около 50 км/ч».

Примечательно, что Ландо поставили в вину не просто замедление, в котором не было необходимости, а именно неспортивное поведение.

««Статья 12.2.1.1 Международного спортивного кодекса относится к любому нарушению принципов справедливости на соревнованиях, неспортивному поведению или попытке повлиять на результат соревнований способом, противоречащим спортивной этике», – сказано в документе FIA.

Норрис, со своей стороны, сказал, что не согласен с этой формулировкой.

«Мне сказали ехать на пит-лейн за три секунды до того, как это надо было делать, – объяснил он. – До этого я вообще двигался с максимально возможной скоростью. Так что не могу понять этот штраф. Мы довольно часто замедляемся в режиме VSC. Если меня оштрафовали в этот раз, то должны были делать так три последних года. И всех остальных тоже наказывать. По моему мнению, я не допускал никаких нарушений».

Британец добавил, что остался доволен выступлением в Канаде: «Я бы сказал, что провел свою лучшую гонку в этом сезоне и едва ли не впервые кого-то обгонял. Да, я пропустил [Пиастри], но потом смог отыграться.

Все мои обгоны происходили в шпильке, где я был уверен в машине на торможении. Ее поведение было пусть и не идеальным, но очень хорошим. Мы сражались с Alfa и Alpine и опережали их пилотов».

Дополнительная информация: Филип Клерен