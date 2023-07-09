Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard
Из-за консервативного выбора McLaren пилоты пришлось героически оборонять в Сильверстоуне свое второе место
Ландо Норриса признали по итогам британского Гран При гонщиком дня – он лидировал после старта, а в итоге уступил лишь недостижимому Максу Ферстаппену.
Но повторить лучший в карьере результат 23-летнему пилоту удалось лишь после невероятного по напряжению поединка с Льюисом Хэмилтоном – на финальном отрезке дистанции у того были мягкие шины Soft, тогда как самому Ландо на пит-стопе поставили жесткие Hard.
Несколько раз казалось, что семикратный чемпион сможет-таки выйти вперед, но Норрису каким-то чудом удавалось отстоять свою позицию.
«Просто безумие, – признался он после финиша. – Прежде всего, спасибо команде. Такой результат не был бы возможен без ее невероятной работы.
Но они поставили мне жесткие слики. Почему? Сам не знаю. В таких вещах они еще новички. Но поединок с Льюисом вышел потрясающим, и я сдержал его.
Может, я наделал многовато ошибок – но оставалось только пробовать все, что было возможно. Я и от Макса [в начале дистанции] пробовал защищаться изо всех сил
Между этими моментами была лишь долгая гонка в одиночестве. Но это все равно потрясающе».
Гонщик добавил, что сам считал правильным переход на Soft, но после финиша на втором месте согласен с выбором команды.
«Наверное, они хотели по-настоящему проверить меня, – улыбнулся британец. – Именно так мне сказал Зак [Браун, гендиректор McLaren]. Наверное, это он и делал выбор.
Я-то сам хотел Soft. Мне казалось, так будет правильнее, особенно за машиной безопасности. Ну да ладно – я второй, и это важнее всего.
Вообще-то, мы должны были забирать второе и третье места. Оскар [Пиастри] отлично справился с работой, он весь уик-энд был молодцом, и если бы не машина безопасности, поднялся бы сегодня на подиум».
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом
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