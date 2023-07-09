Предыдущая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании Следующая / Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Из-за консервативного выбора McLaren пилоты пришлось героически оборонять в Сильверстоуне свое второе место

Меган Уайт
Автор:
Ландо Норрис, McLaren MCL60, пит-стоп

Ландо Норриса признали по итогам британского Гран При гонщиком дня – он лидировал после старта, а в итоге уступил лишь недостижимому Максу Ферстаппену. 

Но повторить лучший в карьере результат 23-летнему пилоту удалось лишь после невероятного по напряжению поединка с Льюисом Хэмилтоном – на финальном отрезке дистанции у того были мягкие шины Soft, тогда как самому Ландо на пит-стопе поставили жесткие Hard. 

Несколько раз казалось, что семикратный чемпион сможет-таки выйти вперед, но Норрису каким-то чудом удавалось отстоять свою позицию. 

«Просто безумие, – признался он после финиша. – Прежде всего, спасибо команде. Такой результат не был бы возможен без ее невероятной работы. 

Но они поставили мне жесткие слики. Почему? Сам не знаю. В таких вещах они еще новички. Но поединок с Льюисом вышел потрясающим, и я сдержал его. 

Может, я наделал многовато ошибок – но оставалось только пробовать все, что было возможно. Я и от Макса [в начале дистанции] пробовал защищаться изо всех сил 

Между этими моментами была лишь долгая гонка в одиночестве. Но это все равно потрясающе».

Гонщик добавил, что сам считал правильным переход на Soft, но после финиша на втором месте согласен с выбором команды. 

«Наверное, они хотели по-настоящему проверить меня, – улыбнулся британец. – Именно так мне сказал Зак [Браун, гендиректор McLaren]. Наверное, это он и делал выбор.  

Я-то сам хотел Soft. Мне казалось, так будет правильнее, особенно за машиной безопасности. Ну да ладно – я второй, и это важнее всего. 

Вообще-то, мы должны были забирать второе и третье места. Оскар [Пиастри] отлично справился с работой, он весь уик-энд был молодцом, и если бы не машина безопасности, поднялся бы сегодня на подиум».

Читайте также:
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Самое важное:

Alpine назначила нового спортивного босса

Alpine назначила нового спортивного босса

F1 Формула 1

Alpine назначила нового спортивного босса Alpine назначила нового спортивного босса

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

FE Формула E
Рим I

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.